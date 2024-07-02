Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı olan Çarşamba semtinde yolda oluşan çukurlar vatandaşları bıktırmış durumda.Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

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BURSA (İGFA) - Bursa şehir merkezindeki bozuk yollar, adeta köstebek yuvalarını andırıyor. Çarşamba Mahallesindeki yol sorunu vatandaşların tepkisine yol açıyor.

Oluşan çukurların araçlara büyük hasarlar bıraktığını belirten sürücüler sorunun acil bir şekilde giderilmesini bekliyor.

Arabalarının hasar almasından muzdarip olan sürücü vatandaşlar oluşan çukurlara isyan etmiş durumda.

Kaynak: igf