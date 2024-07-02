Bunlar da ilginizi çekebilir

Arabalarının hasar almasından muzdarip olan sürücü vatandaşlar oluşan çukurlara isyan etmiş durumda.

Oluşan çukurların araçlara büyük hasarlar bıraktığını belirten sürücüler sorunun acil bir şekilde giderilmesini bekliyor.

Uluslararası iş birliği için MEB Genel Müdürü Bursa'da

Uluslararası iş birliği için MEB Genel Müdürü Bursa'da

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı olan Çarşamba semtinde yolda oluşan çukurlar vatandaşları bıktırmış durumda. Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.