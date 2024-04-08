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“Şair,Şiir,Şuur Mehmet Akif Ersoy”, 12 ve 13 Nisan tarihlerinde saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluşacak.

“Yalan Makinası” AVP Sahnesinde, 12 Nisan tarihinde saat 20.00’de, 13 Nisan tarihinde 15.00 ve 20.00’de,

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta “Yalan Makinası ” Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesinde, “Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy” Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak. BURSA (İGFA) - kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, haftalık programı yayımladı.

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