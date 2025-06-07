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Feraizcizade Gençlik Kursu, Bursa Devlet Tiyatrosunun gelecek kuşak tiyatro sevdalılarını yetiştirme misyonunu kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.

Gecenin sonunda sahneye davet edilen kursiyerlere, emek ve başarılarını simgeleyen sertifikaları takdim edildi. Mezuniyet töreni, alkışlar eşliğinde sona erdi.

Oyunu, Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Sezai Yılmaz, sanatçılar, tiyatroseverler ve kursiyerlerin aileleri büyük ilgiyle izledi. Genç oyuncular, sergiledikleri başarılı performanslarla izleyicilerden tam not aldı.

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Bursa Devlet Tiyatrosu’nun 53 yıllık köklü geleneğini sürdüren Feraizcizade Gençlik Kursu yetenek sınavıyla seçilmiş öğrencileri, 2024-2025 eğitim dönemini başarıyla tamamladı.BURSA (İGFA) - Feraizcizade Gençlik Kursunda, Sezai Yılmaz, Ali Volkan Çetinkaya, Ecehan Şarman Çetinkaya, Belgin Bilgin, Arzu Temel, Salih Cem Şener, Kerim Çağrı Zora, Acan Ağır Aksoy ve Hale Altunel’den eğitim alarak kurs dönemini tamamlayan, yetenekli gençler eğitimlerinin sonunda sahneledikleri “Kafkas Tebeşir Dairesi” adlı oyunla mezuniyetlerini taçlandırdılar.

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