Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, İnegöl’de düzenlediği operasyonda bir araçta 5 milyon 670 bin dolu makaron ele geçirdi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, İnegöl'de bir aracı durdurarak arama yaptı.

Operasyonda, araçta 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışma, Bursa’da kaçak tütün ürünlerine yönelik önemli bir başarı olarak kaydedildi.

???? Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda;????️ 18 Mayıs 2025 Pazar günü ilimiz İnegöl ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada;✅ 5 Milyon 670 Bin Dolu Makaron ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/8NzCnPzxBb— Bursa Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetBursa) May 21, 2025