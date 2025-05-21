Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, İnegöl’de düzenlediği operasyonda bir araçta 5 milyon 670 bin dolu makaron ele geçirdi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, İnegöl'de bir aracı durdurarak arama yaptı.

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Operasyonda, araçta 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışma, Bursa’da kaçak tütün ürünlerine yönelik önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Kaynak: İGF