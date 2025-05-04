Bursa'da Gemlik Ritim Grubu, unutulmaz bir konserle sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Usta müzisyen ve eğitmen Aziz Yüksel’in şefliğinde sahneye çıkan grup, Gemlik'te Cemil Meriç Kültür Merkezi’ni dolduran yüzlerce izleyiciye coşku dolu anlar sundu.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte salon tıklım tıklım dolarken, Gemlikliler müziğe olan ilgilerini bir kez daha ortaya koydu. Gecede, en sevilen şarkılar ritim enstrümanları eşliğinde yeniden yorumlandı. Grupta her yaştan müziksever yer alırken, sahnedeki uyum ve enerji izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Ekipte yer alan gönüllü sanatseverleri tebrik eden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, sanat ve kültürle iç içe bir Gemlik hedeflediklerini belirterek ,"Bugün burada gördüğümüz yoğun ilgi, bu yolda attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Gemlik Ritim Grubu’nu ve değerli şefimiz Aziz Yüksel’i kutluyorum. Bu tür etkinliklerle hayatın ritmini yakalamaya, kentimize nefes aldırmaya, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.” Ayrıca sahnede gösterilen emeğin ve gönüllülüğün altını çizen Başkan Deviren, sanata ve sanatçıya her zaman destek olacaklarını belirterek şunları söyledi: “Bu sahnede sadece müzik değil, gönül birliği de var. Her yaştan insanın bir araya geldiği bu grup, kent kültürümüzün en güzel örneklerinden biri" diye konuştu.