Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Kültür Fabrikası’ etkinlikleriyle Türkiye’deki modern sanatın ilk adımları keşfediliyor ve dönemin sanatsal dönüşümlerine ışık tutuluyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Fabrikası etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültürevi’nde ‘Sözlü Tarih: Sanat Tarihi Buluşmaları’nı başlattı.

Türkiye’de modern sanatın ilk adımlarını keşfetmeyi ve dönemin sanatsal dönüşümlerine ışık tutmayı amaçlayan söyleşiler, 1930’lardan 1960’lara kadar olan süreçte, Cumhuriyet sonrası sanat gruplarının estetik, ideolojik ve toplumsal etkilerini derinlemesine inceleyecek.

Doç. Dr. Yavuz ile ‘Cumhuriyet Sonrası Türkiye’de Sanat Grupları’ konuşma dizisinin ilkinde Cevat Dereli, Zeki Kocamemi, Ratip Aşir Acudoğlu ve Hale Asaf’tan oluşan ‘Müstakiller’ üzerinden erken Cumhuriyet dönemi sanatının izleri değerlendirildi. Katılımcılar, bu önemli isimlerin sanat dünyasına katkılarına dair yeni perspektifler kazanma fırsatı buldu.

Sözlü Tarih: Sanat Tarihi Buluşmaları kapsamında 17 Mayıs tarihinde 1933 yılında kurulan ve Nurullah Berk, Zeki Faik İzer, Cemal Tollu, Elif Naci, Abidin Dino ve Zühtü Müridoğlu’ndan oluşan ‘D Grubu’nun batı ve geleneksel sanatlardan nasıl beslendiği ele alınacak. 31 Mayıs’taki programda ise İvi Stangali, Leyla Gamsız ve Nedim Günsür’den oluşan ‘10’lar Grubu 1’in soyutlama ve figür arasında geçişleri konuşulacak. 14 Haziran’da ise Turan Erol, Mehmet Pesen ve Orhan Peker’den oluşan ‘10’lar Grubu 2’nin lirik soyutlamalar ve kültürel bağları ele alınacak. Konuşmalar, Türkiye modernizminin izlerini sürerken, dönemin sanatçıları ve gruplarının birbirinden ilginç hikayelerine odaklanacak.