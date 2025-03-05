Bursa Gemlik Belediyesi ilçe merkezindeki bozuk yolların düzenlenmesi ve yeniden yapımıyla alakalı çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış şartları ve ağır tonajlı araçların geçişleri nedeniyle çökme ve bozulmalar oluşan Balıkpazarı Mahallesi Av. Özgür Aksoy ve Şehit İdris Büyükdönmez Caddeleri'nde yolların bakım ve onarımlarını yaparak ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir yanında ulaşımı daha kaliteli bir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgularken, tespit edilen diğer bölgelerde de asfalt yama çalışmalarının belirli periyotlar halinde devam edeceğini söyledi.