Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Bursa Kalıp, Model, Döküm Sektörü UR-GE Projesi, ilk yurt dışı faaliyetini Japonya'nın başkenti Tokyo’ya gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın önemli üretim kollarından olan kalıp, model ve döküm sektörünün uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen ziyaret, firmalara sektördeki en son yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı sundu.

INTERMOLD 2025 fuarında BTSO Meclis Üyesi aynı zamanda Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner ve Komite Üyesi Fatih Atış ile birlikte stantları gezen küme üyeleri, global pazardaki yeni trendler ve potansiyel iş ortaklıkları hakkında bilgi edindi.

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konsey Başkanı Aptullah Saner, BTSO 10’uncu Meslek Komitesi (Model, Kalıp, Döküm ve Kaplama İşleri) öncülüğünde kurulan BTMC-Bursa Tooling Manufacturers Cluster olarak ilk yurt dışı programını Japonya'nın başkenti Tokyo’da düzenlenen INTERMOLD 2025 Fuarı'na gerçekleştirdiklerini söyledi. Sac ve plastik kalıpçılığı, yapay zeka ve eklemeli imalat bölümlerinden oluşan fuarda, Japon, Çinli ve Vietnamlı üreticiler ile görüşme imkanı bulduklarını belirten Saner, “Ayrıca Japon Kalıp Üreticileri Derneği, Japon Otomotiv Parça Tedarikçileri Derneği ve Japon Kalıp Teknolojileri Derneği yetkilileriyle de verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Etkinlik, sektördeki son yenilikleri ve trendleri görme, benchmark ve olası iş birliklerini görüşmek açısından kümelenmeye büyük katkı sağladı." şeklinde konuştu.

Saner ayrıca kümelenmenin ikinci yurt dışı etkinliğini ise 8-11 Eylül 2025 tarihlerinde ABD'nin Chicago kentinde düzenlenecek Fabtech Chicago Fuarı'na gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.