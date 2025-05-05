Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen Hıdırellez etkinlikleri Mecidiye Köyü’nde büyük coşkuyla başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Kent Konseyi öncülüğünde, muhtarlıkların desteği ile organize edilen Hıdırellez Şenlikleri bu yıl 5-6-7 Mayıs tarihlerinde Kocaeli’nin Mecidiye, Bayraktar ve Balören Mahallelerinde düzenleniyor. Doğanın uyanışını ve baharın gelişini simgeleyen, köklü geleneğe sahip Hıdırellez Şenlikleri’nin açılış programı Mecidiye Köyü’nde gerçekleşti.

ETKİNLİKLERİN STARTI VERİLDİ

Kocaeli Kent Konseyi, baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin sembolü olan Hıdırellez kutlamalarını 5-7 Mayıs tarihleri arasında kentin farklı noktalarında düzenliyor. Bu kapsamda Mecidiye Köyü’nde düzenlenen programla Hıdırellez etkinliklerinin startı verildi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kocaeli Kent Konseyi öncülüğünde; Mecidiye, Bayraktar ve Balören Mahalle Muhtarlıklarının iş birliğiyle düzenlenen şenliklerde, geleneksel kültürümüzün zenginliği yaşatılacak.

PROTOKOL KATILIM SAĞLADI

Mecidiye Köyü’nde gerçekleştirilen programa; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Cem Vakfı Alevi İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Lokma duasının okunduğu programda Büyükşehir tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.

“KADİM GELENEĞİMİZİ YAŞATIYORUZ”

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Başkan Tahir Büyükakın’ın şehir dışında olması nedeniyle etkinliğe katılamadığını ve selamlarını ilettiğini söyledi. Baharın, birlik ve beraberliğin müjdecisi hıdırellezi birlikte karşılamaktan son derece mutluluk duyduğunu söyleyen Abiş, “Hıdırellez, Anadolu’nun kadim bir geleneğidir. Bu geleneği yaşatmakla mükellefiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu köklü geleneğin, köklü mirasın gelecek nesillere aktarılması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz” dedi. Hıdırellezin bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulunan Abiş, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiğini söyledi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Mecidiye Mahallesi Muhtarı Fikri Turgut ise yaptığı konuşmada, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Ne istersek ne zaman talepte bulunsak yanımızda oluyor. Bolluk ve bereketin müjdecisi hıdırellezinizi kutluyorum. Hızır yoldaşınız olsun” dedi.

GELENEKSEL KÜLTÜRÜN ZENGİNLİĞİ

Öte yandan hıdırellez şenliklerinde, geleneksel kültürümüzün zenginliği yaşatılacak. Etkinlik programı 6 Mayıs Salı (yarın) günü Bayraktar, 7 Mayıs Çarşamba günü ise Balören Köyü ile devam edecek. Her gün saat 11.00’de selamlama konuşmalarıyla başlayacak program, lokma duası ve ikramlarla devam edecek. Türk Halk Müziği konseri (saat 12.00) ve Semah Gösterisi (saat 14.00) ile kültürel zenginlik sahneye taşınacak. Gün boyu sürecek eğlenceler, animasyon gösterileri ve çocuk etkinlikleriyle şenlik havası doruğa ulaşacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin arkasında bulunan İzmit Sahil Otoparkı'ndan, 5-6-7 Mayıs tarihlerinde her gün saat 10.00-12.00 arasında her saat başı, etkinlik alanlarına ücretsiz servis imkânı sunulacak.