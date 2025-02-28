Genç Bakış programları kapsamında Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, “Ekibimizin bilgi, birikimi ve tecrübesiyle, sizlerin de beklentilerini karşılayacak işler yapmak istiyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin şehre dair fikir ve beklentilerini dinleme adına düzenlenen Genç Bakış programları kapsamında bu sabah Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde Hacı Sevim Yıldız-1, Hacı Sevim Yıldız-2 ve Hacı Sevim Yıldız-3 okullarında lise öğrencileriyle bir araya geldi. Kampüsün konferans salonunda yapılan buluşma öncesi öğrencilere yönelik mini bir ankette yapıldı.

BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAK İŞLER YAPMAK İSTİYORUZ

Öğrenciler ve okul idarecileri ile öğretmenlerin katıldığı buluşmada Belediye Başkanı Alper Taban programın amacından söz ederek konuşmaya değil, dinlemeye geldiğini söyledi.

Başkan Taban, “Ramazan ayının ilk gecesini bu akşam yaşayacağız. Ramazanınızı kutluyorum. Çok yakın bir zaman önce de yine bu salonda kampüsün başka okullarındaki öğrencilerimizle buluştuk. Geçtiğimiz yıllarda da yine buraya geldiğimi hatırlıyorum. Tabi bu geliş gidişler niye diye düşünebilirsiniz. Sizin için ne yapabilirim noktasında bu buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Çok kıymetli bir ekibimiz var. Yaklaşık 900 kişilik çalışma arkadaşlarım var. Her biri kendi alanında uzmanlığı olan ve benden daha eski olan, bu kurumda yıllardır hizmet eden arkadaşlarımız var. Onların da bilgi birikimi ve tecrübesiyle, sizlerin de beklentilerini karşılayacak işler yapmak istiyoruz. Bugünkü programımız Genç Bakış Programı. Sabah namazında Sanayi Camisinde vatandaşlarımızla buluştuk, onların beklentilerini dinledik. Zaman zaman hanımefendilerle, özel bireylerle, fırsat bulduğumuz her ortamda herkesi dinlemeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

Konuşma sonrası mikrofon öğrencilere uzatıldı. Şehirle ilgili talep, öneri, şikayet ve tavsiyelerini ileten öğrenciler şehre dair hayallerini de anlattılar.