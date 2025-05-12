Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Dalaman Belediyesi işbirliğinde Kargınkürü Mahallesi Mezarlığına üstü kapalı bir alan inşa edildi.MUĞLA (İGFA) - Vatandaşları kışın yağmurdan, yazın sıcaktan koruyacak alan için Kargınkürü Mahallesi Muhtarı Vedat Dursun, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’a teşekkür etti.

Kargınkürü Mahallesi’ndeki vatandaşlar, mahalle camisinde üstü kapalı bir alan olmadığı için kış aylarında yağmur altında cenaze namazlarını kılmak zorunda kalıyorlardı. Kargınkürü Mahallesi Muhtarı Vedat Dursun, özellikle yaşlı vatandaşların mağduriyet yaşaması üzerine konuyu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’a iletti.

Mahalle muhtarının talebini değerlendiren Başkan Ahmet Aras ve Başkan Sezer Durmuş, hemen harekete geçti.Mezarlık içinde üstü kapalı alan yapılıp zeminine parke taşları döşendi ve oturma bankları yerleştirildi.Vatandaşların özellikle cenaze törenlerinde yaşadığı olumsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçlayan proje kapsamında yapılan alan, hem yazın sıcaktan hem de kışın yağmurdan korunma imkânı sunuyor.

Kargınkürü Mahallesi Muhtarı Vedat Dursun, mahalle camisinde cenaze namazı kılındığı esnada vatandaşların yaşadığı zorluklardan bahsederek şunları söyledi: “Mahalle camisinde cenaze namazı kılındığı sırada özellikle yaşlı vatandaşlarımız yağmurun altında kalıyor ve ıslanıyorlardı. Vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşıyorlardı. Her iki başkanımıza konuyu ilettiğimizde çözüm için çalışma yapacaklarını söylediler. Sağ olsunlar sözlerini hemen yerine getirdiler. Mezarlığın içerisinde üstü kapalı bir alan yaptılar. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ise 10 farklı mahalleye daha üstü kapalı alanlar yapılacağını söyledi.

