SASKİ Mayıs Ayı Genel Kurul Toplantısı’nda 10 madde karara bağlandı. Su israfını önlemeye yönelik görüşülen iki maddeyle, yaz sezonunda artan tüketimin ve bilinçsiz kullanımın önüne geçecek bir dizi karar alındı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),su kaynaklarının sürdürülebilirliği için harekete geçti.

10 MADDE ONAYDAN GEÇTİ

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda 10 madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıya Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlık etti.

Toplantıda yaz döneminde artan su tüketimini dengelemek, vahşi sulama gibi olumsuz etkilerin önüne geçmek ve kaynakları korumak adına kritik düzenlemelere imza atıldı.

TARIMSAL FAALİYETLERDE İÇME SUYU KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Tarımsal faaliyetlerde içme suyunun kullanımını önlemek için alınan karar ile Bahçe aboneliklerine fiyat güncellemesi yapılırken, konutlar için kademeli tarife uygulamasına da geçildi.

BAHÇE SULAMAYA FİYAT GÜNCELLEMESİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, park ve bahçe sulamalarında kullanılan abonelik türünün birim fiyatı 1 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 100 TL(KDV hariç)olarak belirlendi. Meclis onayından geçen maddeylesuyun daha bilinçli kullanılmasını sağlamanın yanı sıra mevcut kaynakların sürdürülebilirliğine de katkı sağlanacak.

KONUTLARA ÜÇ FARKLI FİYAT KADEMESİ UYGULANACAK

Konut aboneliklerinde suyun amacı dışında kullanılması ve yaz döneminde bahçe sulamalarıyla tüketimin artması sebebiyle kademeli fiyat tarifesine geçildi.

Aylık 20 metreküp üzerinde su kullanan aboneler için üç farklı fiyat kademesi uygulanacak. Böylelikle yaz aylarında suyun amacı dışında kullanılması ve yaşanması öngörülen su krizine önlem olacak.

HEDEFİMİZ SU KITLIĞININ ÖNÜNE GEÇMEK

Kurum tarafından yapılan açıklamada,“Sakarya genelinde artan yaz tüketimi ve su kaynaklarının korunması gerekliliği doğrultusunda meclisimizde yeni kararlar aldık. Bahçe aboneliğinde aldığımız karar ile vahşi sulamadan dolayı yaz aylarında su sorunu yaşayan mahallelerimizin sorunlarını çözüme kavuştururken aynı zamanda bilinçsiz kullanımın da önüne geçeceğiz”

ALINAN KARARLAR SU KAYNAKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN

Açıklamanın devamında, “Su fiyat konusunda Türkiye’nin en ucuza su temin eden üçüncü su idaresiyiz. Bu fiyat politikamızın su kullanımında israfa yol açmaması ve kaynaklarımızın gelecek nesillere eksiksiz şekilde aktarılması için 20 metreküp kullanımdan sonra kademe uygulamasına geçtik. Böylelikle yaz aylarında yaşanması ön görülen su kaynaklarımızın üzerindeki stresi azaltacağız” ifadelerine yer verildi.

