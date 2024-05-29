Bursa'da İznik'in benzersiz zanaat ve el sanatları ürünlerini, modern teknolojilerle daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan program İznik Belediyesi’nde başladı.BURSA (İGFA) - BEBKA, İznik Belediyesi, İznik Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde hazırlanan Zanaat ve El Sanatları Odaklı Dijital İznik Programı İznik Belediyesi Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Gençlik ve Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen açılış etkinliğiyle başladı.

Açılış etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ömer Sindel, BEBKA Bursa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Jülide Alan, Advert House Dijital Hizmetler ve Teknoloji A.Ş Genel Müdürü Parkan Uzaslan, ilgili kurumların yetkilileri ve işletme sahipleri katıldı.

İznik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan eğitim programında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya “Değerli katılımcılar öncelikle sizleri Belediye Başkanımız Sayın Kağan Mehmet Usta adına selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum. Bugün burada, İznik'in zengin kültürel mirasını ve geleneksel el sanatlarını dijital dünyanın imkanlarıyla buluşturmak üzere toplanmış bulunuyoruz. BEBKA, İznik Belediyesi ve İznik Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde hazırlanan “Zanaat ve El Sanatları Odaklı Dijital İznik Programı”nın açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.Bu program, İznik'in benzersiz zanaat ve el sanatları ürünlerini, modern teknolojilerle daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. İlçemizde faaliyet gösteren siz değerli üretici firmalara yönelik olarak düzenlenen bu e-ticaret ve e-ihracat eğitimi, İznik'in ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak önemli bir adımdır. İznik Belediyesi olarak, ilçemizin kültürel ve ekonomik potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu programın, İznik'in el sanatları ve zanaat ürünlerini dünya çapında tanıtarak hem yerel ekonomiye hem de kültürel mirasımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür eder, programın başarılı geçmesini dilerim” diye konuştu.

Zanaat ve El Sanatları Odaklı Dijital İznik Programı eğitimleri Advert House Dijital Hizmetler ve Teknoloji A.Ş Genel Müdürü Parkan Uzaslan’ın sunumlarıyla başladı.