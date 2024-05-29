Kayseri Büyükşehir Belediyesi, enerji tasarrufu kapsamında, 2024 yılı planlanan klima bakım periyodunda, belediyenin şirket ve birimlerinde faaliyet gösteren 388 farklı noktada 1000’den fazla cihaza bakım yaptı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde çevreci enerji üretimi ve enerji tasarrufu noktasında bir yerel yönetim anlayışı sergileyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kamuda enerji tasarrufu ve verimliliği eylem planı kapsamında çalışmalarını özenle sürdürüyor.

Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından bir dizi çalışma yapılıyor.

Ekipler tarafından, çalışmalar kapsamında KASKİ, Ulaşım A.Ş. dâhil Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirket ve birimlerin 2024 yılı planlanan klima bakım periyodunda 388 farklı noktada 1000’den fazla farklı model ve kapasitede cihaza bakım yapılarak enerji tasarrufu hedeflendi.

Yapılan bakım onarımlar sayesinde cihaz kullanım ömürlerinin doğrudan arttırılmasının yanı sıra sağlıklı klima kullanımı da sağlandı.

Yetkili personel tarafından kullanıcılara ekonomik ve sağlıklı kullanım bilgileri verilirken, personelin tasarruflu klima kullanımı hakkında bilinçlenmesi sağlandı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ENERJİ TASARRUFU HAMLELERİ

Daha önce de Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmet binaları içerisindeki aydınlatma lambalarını 4 bin 270 adet LED aydınlatmalara dönüştürerek daha az enerji harcanarak daha çok tasarruf sağlanması için çalışma yapmıştı.

Ayrıca, Kayseri Ulaşım A.Ş. mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk sanayisi ile iş birliği içinde yüzde yüz yerli olarak üretilen tramvay parçası, şirketin önemli bir tasarruf sağlamasına katkıda bulunmuştu. Bu çalışma sayesinde tramvaylardaki bojilerin bir parçası olan "esnek bağlama elemanı" yerli üretimle karşılanarak yüzde 83 oranında tasarruf elde edilmişti.