Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle düzenlenen şölende renkli görüntülere sahne oldu. BURSA (İGFA) - Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri, çeşitli gösteriler ile hünerlerini sergiledi. Kursiyerlerin yetenekleri ve becerileri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, görev süresi boyunca, engelli bireylerimiz ve kıymetli aileleri ile her an iletişimde olacağız ve engelsiz şehir mottosu ile Mustafakemalpaşa’mıza hizmetler getireceklerini söyledi. Etkinlik kapsamında kursiyerlerin dönem boyu yaptığı el emeği göz nuru eserlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu ifade eden Erdem, "Ahşap boyama, seramik işleme, resim, el nakışı gibi farklı alanlarda üretilen eserler, hem sanatseverlerin ilgisini çekti hem de engelli bireylerin yeteneklerinin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Spor faaliyetleri, ritim çalışması, şiir dinletisi ve çeşitli yarışmalarla, farkındalık yaratmayı hedefleyen etkinlik 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının Mustafakemalpaşa’da dopdolu bir şekilde kutlanmasını sağlamış oldu" dedi.