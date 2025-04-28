Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Bulgaristan’ın Gotse Delchev kentinde düzenlenen Dünya Dans Günü’nde muhteşem bir gösteri sahneledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nden bir heyet, 2012 yılında kardeş şehir ilan edilen Bulgaristan’ın Gotse Delchev kentine bir ziyaret gerçekleştirdi. Dünya Dans Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Serpil Altun katıldı.

Gotse Delchev Belediyesi tarafından organize edilen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikler, Gotse Delchev Meydanı’nda düzenlenen geleneksel geçit töreniyle başladı. Törenin ardından, 13 farklı dans grubunun sahne aldığı şenlik gerçekleştirildi. Etkinliğin özel konukları arasında yer alan Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Gotse Delchev Belediye Başkanı Vladimir Moskov, etkinlikte yaptığı konuşmada genç yeteneklerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Serpil Altun da, sıcak ev sahiplikleri dolayısıyla Vladimir Moskov’a teşekkür etti.