İstanbul'da 3-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimlerini sağlamak, kaliteli ve güvenli eğitim sunmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından hizmete alınan Yuvamız İstanbul kreşlerinde yeni dönem kayıtları başladı. 28 Nisan’da başlayan başvurular 19 Mayıs’ta sona erecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İBB Çocuk Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri (ÇEM) İstanbul’da yaşayan 3-6 yaş aralığındaki çocuklara fiziksel ve psikososyal gelişimlerini sağlıklı olarak sürdürebilecekleri bir ortam sunarak, onlara nitelikli ve güvenli bir hizmet sunmaya devam ediyor.

Aktif olarak hizmet sağlanan 111 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’ne yeni dönemde 17 yeni merkez daha ekleniyor. Sancaktepe, Kartal, Ataşehir Kayışdağı, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Pendik, Sancaktepe Abdurrahman Gazi Akgül Sokak, Maltepe Fındıklı, Tuzla Aydıntepe, Eyüpsultan Emniyettepe, Sancaktepe Atatürk, Pendik Çamçeşme Kiptaş, Tuzla, Çekmeköy Sultançiftliği, Şişli Eskişehir, Kartal Soğanlık’ta başvuruların ardından açılacak yeni merkezler İstanbullu çocukları ağırlayacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde 2025- 2026 hizmet dönemi için başvurular 28 Nisan – 19 Mayıs tarihleri arasından yuvamiz.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden yapılabilecek.