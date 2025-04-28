İzmit Belediyesi, 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Kocaelispor’a destek olmak ve şehrin ortak sevincini paylaşmak amacıyla, Belsa Plaza’ya dev bir Kocaelispor bayrağı astıKOCAELİ (İGFA) - Kocaelispor, uzun yıllardır süren Süper Lig hasretine son vererek taraftarına büyük bir mutluluk yaşattı.

İzmit Belediyesi de bu tarihi başarıya kayıtsız kalmadı. Takıma ve taraftara moral vermek için 24 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde dev bir bayrak, şehrin en işlek noktalarından biri olan Belsa Plaza’ya asıldı.

Dev bayrak, İzmitliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar, Kocaelispor’un başarısına kayıtsız kalmayan İzmit Belediyesine teşekkür ettiler. İzmit Belediyesi yetkilileri dev bayrağın Belsa’da dalgalanmasının önemine vurgu yaparak “Kocaelispor’umuzun Süper Lig’e yükselmesi, sadece bir sportif başarı değil, aynı zamanda şehrimizin birlik ve beraberlik ruhunun yeniden taçlandığı bir zaferdir” ifadelerini kullandılar.