Bursa Nilüfer Belediyesi’nin 6 yıldır sürdürdüğü, “Fide Bizden Ürün Sizden” fide dağıtım kampanyası kapsamında vatandaşlara 300 bini aşkın yerel domates, biber ve patlıcan fidesi ücretsiz olarak dağıtılıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliğiyle “Fide Bizden Ürün Sizden” sloganıyla bu yıl 6’ıncı kez düzenlenen fide dağıtım kampanyası bu yıl da yoğun ilgiyle devam ediyor. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde 6 – 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, ücretsiz fide alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kampanyanın ikinci gününde vatandaşlarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, fide dağıtımına da katıldı. Başkan Şadi Özdemir, kampanyanın amacının Nilüfer’de tarım bilincini geliştirmek ile özelikle çocukların ve gençlerin tarımla ilişkilerini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

NİLÜFERLİ ÇİFTÇİNİN FİDELERİNİ NİLÜFERLİLER YETİŞTİRECEK

“İsteğimiz Nilüfer halkının tarıma sahip çıkmasını sağlamak. Tarım olmadan, toprak olmadan karnımızı doyurmamız mümkün değil” diyen Başkan Şadi Özdemir, bu yıl yaklaşık 310 bin fidenin dağıtılacağını belirtti. Dağıtılan fidelerin Nilüfer’in çiftçileri tarafından yetiştirildiğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer’in köylüsü Nilüfer’in efendisi olsun istiyoruz. Bu nedenle onların örgütlenmelerini, kooperatifler kurmalarını destekliyoruz. Onların ürettiklerini alarak, Nilüfer Bostan marketlerimizde halkımıza temiz ürün olarak ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Gelecekte gıda ve suyun öneminin daha da artacağına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, “Herkes, Nilüfer halkının Hasanağa enginarını, Akçalar incirini, Konak kavununu, İnegazi çileğini tadabilsin diye tarımı desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, konuşmasının ardından, dağıtılan fideleri yetiştiren çiftçilere sertifika verdi. Kampanyadan yararlanan vatandaşlar ise Nilüfer Belediyesi’nin bu etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, uygulamanın gelecek yıllarda da sürdürülmesini istediler.