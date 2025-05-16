Bursa'da Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nde bir yıl boyunca çeşitli alanlarda eğitim alan engelli bireyler, yıl sonu konserinde sahneye çıktı. Yeşilçam şarkıları söyleyen koro, konser sonunda büyük alkış aldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin çeşitli atölye ve etkinliklerle, engelli vatandaşlara sosyal yaşama katılma imkanı sunan Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, yıl sonu gösterisinde sahne aldı.

Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen konseri Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Berna Hacer Bilici ve Bursa Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Özlem Güven’in yanı sıra aileler ve Nilüferliler izledi.

Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın eşliğinde, Hübeyya Arun’un şefliğinde gerçekleştirilen konserde, Yeşilçam şarkıları söylendi. Solo performansların da olduğu konserde şarkılara izleyiciler de eşlik etti.

Konser sonunda sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, koroya ve şef Hübeyya Arun’a teşekkür etti. Başkan Şadi Özdemir, dezavantajlı grupların özel hassasiyetleri arasında yer aldığını ve buna yönelik çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.