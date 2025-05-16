İzmir Bornova Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Festivali, müzikten spora, sağlıktan eğlenceye uzanan etkinliklerle doludizgin devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Festivalin üçüncü gününde sahne alan Bornova Belediyesi müzik eğitmenleri ve kursiyerlerinden oluşan Grup Zoza, rock müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Küçükpark Meydanı’nda sahneye çıkan Grup Zoza, enerjik performansları ve sevilen rock parçalarıyla izleyicileri mest etti. İlk kez sahne alan grubun özgün yorumu, özellikle gençlerden tam not aldı. Meydanı dolduran üniversite öğrencileri ve müzikseverler, şarkılara coşkuyla eşlik etti, adeta geceye damgasını vurdu.

SAĞLIKLI GELECEĞE SPORLA VE BİLİNÇLE ADIM

“Sağlıklı Genç, Sağlıklı Gelecek” temasıyla oluşturulan sağlık standında gün boyu Bornovalılara ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Özellikle HPV virüsü hakkında gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları dikkat çekti. Pilates, zumba ve masa başı egzersizleri gibi sportif etkinlikler de yoğun katılımla gerçekleşti.

KORTEJLE BAŞLAYACAK FİNAL HEYECANI SEKSENDÖRT’LE ZİRVEYE ÇIKACAK

Festivalin büyük finali, 16 Mayıs akşamı saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak olan Grup Seksendört konseriyle gerçekleşecek. Konser öncesinde, Bornova’yı 19 Mayıs ruhuyla saracak kortej yürüyüşü düzenlenecek. Saat 19.30’da Küçükpark’tan başlayacak yürüyüş, bayraklarla ve marşlarla Cumhuriyet Meydanı’na ulaşacak.

BAŞKAN EŞKİ’DEN GENÇLERE ÇAĞRI: “BAYRAM COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞAYALIM”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm Bornovalıları kortej yürüyüşü ve Seksendört konserine davet ederek şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimizle bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs, yalnızca bir tarih değil, bir dirilişin ve gençliğe duyulan sonsuz güvenin simgesidir. Gelin bu akşam, bayram coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Hep birlikte yürüyelim, birlikte söyleyelim, birlikte umutlanalım. Bornova sokakları bu akşam gençliğin ve Cumhuriyetin neşesiyle dolacak.”