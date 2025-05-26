Bursa'nın Nilüfer ilçesinde “En İyi Enginar Yetiştiricisi” ile “Enginarlı Lezzetler” yarışmasında dereceye girenlerin ödüllendirildiği 16. Hasanağa Enginar Festivali’nde vatandaşlar enginarlı lezzetleri de tatma fırsatı buldu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin coğrafi işaretli Hasanağa enginarını daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlediği Hasanağa Enginar Festivali bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Valiliği destekleriyle düzenlenen festivale Bursa’nın dört bir yanından vatandaşlar katıldı. Enginarlı lezzetleri tatma fırsatı yakalayan vatandaşlar, gün boyu süren renkli etkinliklerle, doğayla iç içe keyifli vakit geçirdiler.

Hasanağa Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen festivale Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, Hasanağa Mahalle Muharı Rüstem Kartoğlu ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.

HASANAĞA ENGİNARINA TALEP ARTIYOR

Festivalin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin girişimleriyle 2020 yılından bu yana coğrafi işaretli ürünler arasında yer alan Hasanağa enginarının Bursa ve Türkiye için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Hasanağa enginarının toplanma zamanı, lezzeti ve şekliyle öne çıkan bir lezzet olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, artan talebe de dikkat çekti.

Nilüfer Belediyesi olarak tarım alanlarının korunması, temiz ve sağlıklı gıdaya erişimin kolaylaşmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Özdemir, “Coğrafi işareti bulunan Hasanağa enginarının üretiminin artması önemli. Hem daha sağlıklı beslenmemiz hem de bölgedeki çiftçimize ekonomik katkı sağlaması açısından kıymetli. Bizler bu ürünün herkesin sofrasına girsin, hepimiz bu eşsiz lezzetin tadına varalım istiyoruz” dedi.

Başkan Özdemir, Hasanağa Enginar Enginar Festivali’nin Türk Mutfağı Haftası’na dahil edilmesinden mutluluk duyduğunu da söyledi.

ÇİFTÇİYE DESTEK SÖZÜ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da enginar üretiminin çok emek gerektirdiğini söyledi. Tarımsal girdiyle kazanç sağlamanın zorluğuna dikkat çeken Saldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçiye damla sulama hortumu, gübre gibi destekler sağlanacağını sözlerine ekledi.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ise geleneksel lezzetleri gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak adına Türk Mutfağı Haftası’nı dördüncü kez düzenlediklerini kaydetti. Turizmde gastronominin çok önemli bir noktaya geldiğini söyleyen Dr. Özer, bu festival ile Hasanağa enginarının Türkiye ve dünyaya tanıtıldığını ifade etti.

YARIŞMALARIN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Atölyenin ardından merakla beklenen “En İyi Yetiştiricisi” ve “Enginarlı Lezzetler” yarışmasına geçildi.

Festivalin en ilgi gören bölümlerinden olan “Enginarlı Lezzetler” yarışmasında bu yıl tatlılar damga vurdu.

Birbirinden lezzetli 8 yemeğin yarıştığı yarışmada jüri, dereceye giren yemekleri seçmekte zorlandı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, gezi ve gastronomi yazarı Tuğçe Aksulu, gurme Bülent Öztürk, Bursa Aşçılar Derneği Başkan Vekili Tarık Kahraman ile şefler Sevil Karaca, Aybiçe Taylak ve Erdoğan Bozan’ın jüri üyeliği yaptığı yarışmada Ayşe Candar “Enginar-ı Dubai” tatlısıyla birinciliğe layık görüldü. İkinciliği “Enginar Şöleni” yemeğiyle Tuğba Nalbantoğlu, üçüncülüğü ise “Enginarlı İçli Köfte” yemeğiyle Nermin Karakaya aldı.

“En İyi Yetiştirici” yarışmasına 14 üretici katılırken, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Nilüfer Ziraat Odası ve Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü temsilcilerinin jüri üyeliği yaptığı yarışmada Ahmet Erkan birinci, Salih Ekiz ikinci, Samet Akkaya ise üçüncü oldu.

Festival boyunca Nilüfer Roman Orkestrası ve sevilen sanatçı Uğur Önür de şarkılarıyla katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.