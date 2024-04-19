Osmangazi Belediyesi, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte insan ve çevre sağlığını tehdit eden haşerelerin üremesinin önüne geçmek adına ilçe genelinde ilaçlama çalışmasına başladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek, karasinek, kene, fare, haşere gibi kent zararlılarına karşı mücadele çalışmalarını uzman personel denetiminde yürütüyor.

Doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, rögar kapakları açılarak içlerine fare ilaçları koyan ekipler, sağlık açısından risk taşıyan sineklerin üremesine müsait olan foseptik, çöp konteynerleri, pazar yerleri, dere yatakları, su birikintileri ile yeşil ve nemli alanlar da ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilaçlarla gerçekleştirilen çalışmalar ile istenmeyen canlıların kontrolü sağlanırken, haşerelerin sebep olabileceği tifüs ve sıtma gibi olası hastalıkların da önüne geçiliyor.

Haşere oluşumunun önüne geçmek adına çöplerin ağzı açık olarak atılmaması, poşetlerde ya da kapaklı bidonlarda saklanması gerektiği konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, daha sağlıklı bir Osmangazi için haşerelere karşı yürütülen ilaçlama çalışmalarının periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde yürütüleceğini belirtti.