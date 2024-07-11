Pınarbaşı Mahallesinde surların içinde bulunan evler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesinde, surların arkasına yapılan evler ilgi çekmeye devam ediyor.

Sokak boyunca uzanan surların kesilerek yapıldığı kapılar, evlerin bahçelerine açılırken surlar, kimi evlerde duvar olarak kullanılıyor.

Bursa’nın en eski mahallelerinden biri olan Pınarbaşı Mahallesinde surların içine yapılan evler yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekerken bazı Bursalı vatandaşlar söz konusu evlerin ve surlarda açılan kapıların tarihi dokuya zarar verdiğini ve estetiği ortadan kaldırdığını ifade ediyor.