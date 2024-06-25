Gün içerisinde binlerce vatandaşın kullandığı Bursa Şehir Hastanesi otobüsleri, yoğunluklarıyla insanlara zor anlar yaşatıyor. Vatandaş, otobüslerin sayısının ve saatlerinin artmasını talep ediyor.Aslı Yeşilyurt / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Gün içerisinde binlerce hastaya şifa olan 1.355 yatak kapasite ve 403 polikliniğe sahip Bursa Şehir Hastanesi, ulaşım konusunda hala memnuniyet oluşturamadı. Bursalı vatandaşlar, Şehir Hastanesi otobüslerinin yoğunluğundan ve saatlerinden şikayet ediyor.

HASTANEYE ULAŞIMDA MAĞDURİYET SÜRÜYOR

Bu kapsamda, Özlüce Bulvarı’nı ile Şehir Hastanesi’ni birleştiren yolun açılması, ulaşım sorununu bir nebze hafifletse de, hastaneye gitmek için toplu taşıma kullanmak zorunda olan vatandaşlar hala zorluklarla karşılaşıyor. Gerek Küçük Sanayi, Özlüce mahalleleri gerekse Hamitler, Fethiye, Emek mahalleleri tarafından toplu taşıma araçlarının sefer saatlerinin az oluşu, mağduriyet yaratıyor.

Bu durum, otobüslerde yoğunluk oluşmasına da yol açıyor. Vatandaşlar, dakikalarca araç beklemenin yanı sıra bir de yolcu sayısı nedeniyle otobüse alınmama gibi durumlarla karşılaşıyor.

RANDEVULARA GEÇ KALINIYOR

Sefer saatleri ve yoğunluk konusunda Büyükşehir Belediyesinden çözüm beklediğini belirten bir vatandaş, “10 dakikalık mesafeden otobüs saatini yakalayabilmek için 1 saat önceden çıkıyoruz. Gelen otobüs dolu olduğunda da erken çıkmamızın hiçbir anlamı kalmıyor çünkü şoförler yolcu almadan geçiyor. Aracın diğer sefer saatini beklerken de randevuya geç kalmış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

AKŞAM SAATLERİNDE SEFER YOK

Hastane araçlarının akşam saatlerinde neredeyse hiç sefer yapmaması da şikayet konularından biri. Vatandaşlar, herkesin özel araca sahip olmadığını, akşam saatlerinde rahatsızlandıklarında hastaneye ulaşabilecekleri bir aracın da kalmadığını söylüyor.

Hastane otobüsleri konusunda şikayetler her geçen gün artarken, şikayet konuları da gittikçe çeşitleniyor.

OTOBÜS TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ YOLCUYU ALMADI

Geçtiğimiz günlerde H-2 hattındaki bir otobüs şoförünün, tekerlekli sandalye ile otobüse binmek isteyen yolcuya kapıyı açmaması da vatandaşların tepkisini çekti. Otobüs şoförü, duraktaki diğer vatandaşların ve araca binmek isteyen kadının tüm söylemlerine rağmen yolcuyu almadan yoluna devam etti. Olaya şahit olan bir vatandaş, “Kadın belki de randevusuna gidecekti. Her şeyi geçtim, bu bir hastane otobüsü olarak tekerlekli sandalyedeki birini otobüse almamak ne demek. Bu aracın hastaları taşımak dışında bir amacı mı var?” şeklinde konuştu.