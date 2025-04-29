Bursa SMMM Odası Başkanı Hüseyin Halil, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Kurumlar Vergisi beyan süresi uzatım talebini reddetmesine tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) Başkanı Hüseyin Halil, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 28 Nisan 2025 tarihinde Kurumlar Vergisi beyan ve ödeme süresinin uzatılmayacağına dair açıklamasına yanıt olarak bir basın açıklaması yaptı.

Halil, bu kararın sadece mali müşavirleri değil, hizmet verdikleri binlerce işletmeyi ve ülke ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Nisan ayının, 49 farklı beyan ve bildirim yükümlülüğüyle meslek takviminin en yoğun dönemlerinden biri olduğuna dikkat çeken Halil, Ramazan Bayramı nedeniyle 9 gün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 1 gün resmi tatil olduğunu hatırlattı. Enflasyon muhasebesi uygulamasının da devrede olduğu bu dönemde, mali müşavirlerin ve ekiplerinin özverili çalışmalarına rağmen beyan ve bildirimleri yetiştirme imkanının bulunmadığını belirtti.

Halil, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi tatillerde mali müşavirlere adeta “Sizler hep çalışın, kendinize ve ailenize vakit ayırmayın” mesajı verdiğini ifade etti. Pandemi ve deprem felaketleri gibi zorlu dönemlerde dahi hayatlarını riske atarak çalışan meslektaşlarının bu şekilde değersizleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

UZATIM TALEBİ: KEYFİ DEĞİL, ZORUNLULUK

Bursa SMMM Odası, 18 Nisan 2025 tarihli resmi yazılarla, 2024 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannameleri, tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, e-Defter oluşturma, imzalama ve Elektronik Defter Beratları’nın yüklenme sürelerinin uzatılması talebini Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na ve TÜRMOB’a iletmişti. Halil, bu talebin keyfi bir istek değil, bir zorunluluk olduğunu belirtti. Sürenin uzatılmaması halinde, beyannamelerin sağlıklı ve hatasız hazırlanmasının riske gireceğini, mali müşavirler üzerinde aşırı baskı oluşacağını ve mükelleflerin cezai yaptırımlarla karşılaşma riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Başkan Halil, makul süre uzatımı taleplerine daha yapıcı ve anlayışlı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirterek, “Bu haklı talebimizin karşılık bulmaması, hem mesleğimizin itibarına zarar vermekte hem de mükelleflerimizin mağduriyetine yol açmaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla” diyerek sözlerini tamamladı.