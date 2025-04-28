Gençlerin potansiyelini ortaya koymaları, yenilikçi fikirlerini geliştirmeleri ve geleceğin girişimcileri olarak yol almaları için düzenlenen Bursa Erkek Lisesi tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi’nde Gürsu Belediyesi paydaş ve destekçi olarak yer aldı. BURSA (İGFA) - Bursa Erkek Lisesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Girişimcilik Zirvesi, 45 farklı liseden gelen genç girişimcileri bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında Ideathon düzenlendi. 20 farklı lisenin katıldığı yarışmada gençler, yenilikçi fikirlerini jüri önünde sunma fırsatı buldu. Jüri üyeliğini Nazan Akıncı, Burcu Yakıcı ve Harun Seyhan üstlendi. Aynı günün sabah saatlerinde Harun Seyhan tarafından verilen yapay zekâ eğitimi ise öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

Zirveye, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da katılarak genç girişimcilere destek verdi. Gürsu Belediyesi Kariyer Kolektif Merkezi,EurodeskGürsu gençlerin girişimcilik yolculuğuna değerli katkılarda bulundu.

GÜRSULU GENÇ GİRİŞİMCİLERDEN GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

Gürsu Yıldız Anadolu Lisesi teknoloji takımı, tüm dünyadaki işitme engellilerin bireylerin Yapay Zeka Destekli Çözümle herkesle rahatça iletişim kurmasını sağlayacak girişimcilik fikri ile düzenlenen yarışmada 2. olarak 10 bin TL’lik ödül kazandı.

Girişimcilik ruhunu erken yaşta kazandırmayı amaçlayan bu organizasyon, gençlerin fikir üretme, iş birliği yapma ve inovasyon becerilerini geliştirmelerine olanak tanıdı.

GÜRSU BELEDİYESİ KOLLEKTİF KARİYER MERKEZİ VE EURODESK TEMAS NOKTASI

Kollektif Kariyer Merkezi; mesleki yönelim, girişimcilik, kariyer danışmanlığı ve istihdam destekleriyle gençlerin profesyonel yolculuklarında rehberlik ediyor.

Avrupa fırsatlarını gençlere tanıtmak ve onları uluslararası projelerle buluşturmak adına faaliyet gösteren Gürsu Eurodesk Temas Noktası da, bilgiye ve fırsatlara erişimi kolaylaştıran önemli bir köprü olarak faaliyet gösteriyor.

Bursa Gürsu Belediyesi’nin dijital okuryazarlık, sosyal girişimcilik, kültürel değişim programları, inovatif atölyeler ve ekolojik farkındalık projeleriyle gençlerin hem bireysel hem sosyal anlamda güçlenmeleri sağlanmakta.

