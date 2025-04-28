Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve yönetimi, Kardelen markasıyla iç pazara Cardelion markasıyla dünyaya açılan İlka Şekerleme’nin hijyenik ve belgeli üretimine tam not verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurul Başkanı Özer Matlı ve Meclis Üyeleri, Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç pazara Cardelion ve markalarıyla dış piyasaya kestane şekeri üreten İlka Şekerleme’nin Nilüfer Yaylacık’taki modern tesislerini ziyaret etti. Heyeti, İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün ağırladı.

Ziyarete; Bursa TB Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu, Meclis Üyeleri Hakan Kırmızıay, Mehmet Korkmaz ve Mehmet Edemen, Genel Sekreter Fehmi Yıldız ile Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Cengiz Erdem de katıldı.

BELGELİ KALİTE, HİJYENİK ÜRETİM

Bursa TB heyetine üretim süreçlerini anlatan Akgün, 30 yılı aşan üretim tecrübeleriyle Bursa’nın geleneksel lezzeti olan kestane şekerini dünya sofralarına taşıdıklarını belirtti. Üretimin her aşamasında hijyen ve sanitasyon kurallarına titizlikle uyduklarını vurgulayan Akgün, “Sektörümüzde İSO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip ilk firma biziz. Aynı zamanda TSE tarafından verilen FSSC 22000 belgesini alan ilk kestane şekeri üreticisiyiz. Kalite, bizim için vazgeçilmez bir ilkedir” dedi.

YERELDEN DÜNYAYA BURSA LEZZETİ

Ziyaret sırasında firmanın iç piyasaya Kardelen ve Yaylacık, dış piyasaya ise Cardelion markasıyla ürün sunduğu aktarıldı. İlka Şekerleme, 50'ye yakın ambalaj çeşidiyle 34 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Mümin Akgün, kestanenin işlenip kestane şekerine dönüşüm sürecinde hijyen ve sanitasyon koşullarının eksiksiz sağlandığını belirtti.

KENTİN TANITIMINA KATKI

Bursa’daki kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunan Mümin Akgün, kamu kurumlarının ve iş dünyasının yerel bir değer olan kestane şekerine sahip çıkmasını istedi. Akgün, “Kardelen markalı ürünlerimize Bursa’nın tarihi ve turistik simgelerini taşıyan üç ayrı ambalaj geliştirdik. Bu şekilde sadece ürünümüzü değil, şehrimizi de tanıtıyoruz” dedi.

BAŞKAN MATLI’DAN TEŞEKKÜR

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da İlka Şekerleme’nin hem üreticiye hem de ihracat yoluyla ülke ekonomisine sağladığı katkının takdire şayan olduğunu belirterek, firma yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.