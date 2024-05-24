Bursa'da Yıldırım Belediyesi, yerel yönetimler arasında bir ilk olarak hayata geçirdiği İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında İŞMEP ile 338 ilçe sakinini istihdama kazandırdı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün destekleriyle Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim tarafından uygulanan İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi projesi kapsamında ilçe sakinlerini istihdama kazandırmak adına çok önemli bir işe imza attı.

Projenin ilk ayağı olan İşbaşı Mesleki Eğitim Projesi kapsamında 338 vatandaşı istihdama kazandıran Yıldırım Belediyesi, Bilgi İletişim Merkezi projesi ile küçük işletmelere ruhsat desteği veriyor ve kayıt dışı personeli kayıtlı hale getiriyor.

BİLMER Projesi’nin açılış programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu ve kursiyerler katıldı. BESOB ile ortak yürütülen çalışma kapsamında 5 ay sürecek kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

YEREL YÖNETİMLER ARASINDA BİR İLK

Yıldırım Belediyesi olarak Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ‘İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi’ kapsamında 2 ayrı başlıkta çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Türkiye’de yerel yönetimler arasında bu 2 programı uygulayan tek belediyeyiz. İşbaşı Mesleki Eğitim Projesi kapsamında; Belediyemiz Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde eğitim alan kursiyerlerimizi işe yerleştiriyor ve işbaşında mesleki eğitim uygulaması yapıyoruz. İş hayatına atılan hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyor, eğitmenlerimiz rehberliğinde kursiyerlerimize iş yerinde uygulamalı eğitimler vererek iş dünyasına adapte olmalarına olanak sunuyoruz. Bu zamana kadar 338 hemşehrimizi işbaşı mesleki eğitim projesi kapsamında istihdama kazandırdık” dedi.

YILDIRIM KAZANACAK

Bilgi İletişim Merkezi (BİLMER) projesi ile 50 firmaya ruhsat desteği sağladıklarını ve 201 ilçe sakinini de kayıtlı hale getirdiklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Esnaflık süreci başlı başına bir okul. Bu eğitimler ile süreci daha nitelikli hale getirmeyi istiyoruz. BİLMER çalışmaları kapsamında firmaların kurumsal kapasitesini artırmak için küçük işletmelere ruhsat, kayıt dışı personele ise 6 aylık sigorta desteği sağlıyoruz. Yine firmaları ziyaret ederek devlet teşvikleri, ruhsat alma süreci, yabancılara çalışma izni desteği, odaya kayıt desteği konularında bilgilendirme yaparak kayıt dışı istihdamın önüne geçmeyi hedefliyoruz. BESOB’daki 25 odaya kayıtlı seçilen 450 firmaya, 5 ay sürecek kurumsal gelişim programı eğitimleri vereceğiz. Projenin bir çıktısı olarak 5 aylık sürecin tamamlanmasının ardından 450 firma sahibinden personel istihdamı konusunda destek bekliyoruz. Parlayan bir Yıldırım’ı hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu. BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, “Dünya hızla değişiyor. Bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor. İnternet fiziki sınırları yok etti. Uzakları da yakın etti. Gerçekleştirilecek bu eğitimlerde biz nasıl çalışmalıyız sorusuna yanıt arayacağız. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı böyle anlamlı bir projeye öncülük ettikleri için tebrik ediyorum” sözlerini kaydetti.