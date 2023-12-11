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Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin kardeş belediye Sungu’ya kazandırdığı ‘Sungu Belediyesi Gençlik Parkı’ düzenlenen törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Sungu Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve önceki dönem Muş Belediye Başkanı Necmettin Dede, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sungu Gençlik Parkı’nın kardeş ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

6 bin 558 metrekare alandan oluşan Muş Sungu Gençlik Parkı’nın 5 bin 910 metrekaresinin yeşil alandan oluştuğunu ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin dinlenmeleri, spor yapmaları ve yeşil doku içinde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri adına kardeş ilçemize Sungu Gençlik Parkı’nı kazandırdık. Parkın bünyesinde; kauçuk oyun alanı, donatı elemanları, oyun grupları, yürüyüş yolu ve spor alanı bulunuyor. Kentimizin yeşiline yeşil, çocuklarımızın neşesine neşe, ailelerimizin huzuruna huzur katacak olan park hayırlı uğurlu olsun. Muş ve Bursa’nın kardeşliği daim olsun inşallah. Bu park Yıldırım ve Sungu’nun kardeşliği adına bir hatıra olacak” dedi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından Muş'a kazandırılan 'Bursa Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi', düzenlenen törenle hizmete açıldı.