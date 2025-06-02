Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının 4-6 yaş arasındaki çocuklarına eğitim veren Bursa Yuvam Personel Kreşi’nde yıl sonu heyecanı yaşandı. Öğrenciler, gösterileriyle ailelerine büyük mutluluk yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Önce Çocuklar Gülümseyecek’ temasıyla hayata geçirilen Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezleri, toplam 30 şubesinde 3600 öğrenci ile eğitim-öğretim yılını tamamlıyor.

Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının çocuklarının eğitim aldığı Bursa Yuvam Personel Kreşi’nde yıl sonu gösterisi yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki gösteride, 4-6 yaş arasındaki öğrenciler performanslarıyla ailelerine büyük mutluluk yaşattı.

Programa katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, her yaşta nitelikli eğitim verilmesini önemsediklerini belirtti. Salonda bulunan ailelere tavsiyelerde bulunan Mehmet Yıldız, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in önderliğinde özellikle 4-6 yaş eğitimini çok önemsiyoruz. Nitelikli bir eğitimin bütün çocukların hakkı olduğuna inanıyoruz. Çağa uygun ve çağın gerekliliklerine uygun nitelikli eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu yaşlarda çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini doğru tespit edip gelecekteki eğitim süreçlerini bu yönde desteklemek gerekir. Çocuklarımızın yolları açık olsun” dedi.

Etkinlikte yer alan çocuklar, performanslarıyla uzun süre alkışlandı. Program sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Ayça Bingül Tayar, çocuklara katılım belgelerini verdi.