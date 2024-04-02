Emeklilerin banka promosyon tutarlarında artışa gidildi. Peki emekliler bu tutardan memnun mu?

Esmanur GÜLBAHAR/Ahmet GÜNAY/Sergen DURAK/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet bankalarının emeklilere 8 bin ila 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Biz de Herkes Duysun ekibi olarak sokağın nabzını tuttuk ve sorduk: Bu promosyon tutarlarından memnun musunuz? Söz Vatandaşta…

Promosyon açıklamasının kamu bankalarının lehine olduğunun altını çizen bir vatandaş, “Promosyon diye bir şey yok. Günü gelince zaten promosyon veriliyor. Bu kamu bankaları için reisimizin vadettiği bir şey. Bana bankadanmesaj geldi. Ondan maaşını al bana ver, sana 15 bin lira.’ diyor. Bu müjde mi? Aklımızla dalga geçiyorlar galiba.” dedi.

“PROMOSYON TUTARLARI EN AZ 20-25 BİN OLMALI”

Bir vatandaş bu promosyonların yetersiz olduğunu dile getirerek, promosyon tutarlarının da emekli maaşlarının da en az 20-25 bin olması gerektiğini belirtti.

KAMU BANKALARININ PROMOSYON TUTARLARI NEDEN AZ?

Günümüz şartlarında bu tutarın yetersiz olduğunu söyleyen bir vatandaş ise “Özellikle kamu bankaları çok düşük veriyor. Kamu bankaları neden az veriyor? Günümüz şartlarında bu promosyonlar yetersiz. Banka promosyonları 15-20 bin lira olmalıdır.” şeklinde konuştu.

Bir diğer vatandaş ise promosyon almanın dini açıdan uygun olmadığını söyledi.