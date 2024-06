Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BursaRay güzergahında otobüs seferlerini haftanın altı günü gece 02.00’a kadar uzatması, BursaRay’ın ise Cumartesi günleri 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başlaması Bursalılardan tam not aldı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın en önemli konularından biri olan ulaşımı rahatlatmak ve konforu arttırmak amacıyla yeni projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu ulaşımı ve BursaRay hatlarını vatandaşların ihtiyaçlarına göre planlıyor. Geçtiğimiz günlerde ulaşımla ilgili müjdeler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, haftanın altı günü Bursaray güzergahına paralel olacak şekilde otobüslerle vatandaşlara destek olacaklarını açıklamıştı. Başkan Bozbey, ayrıca Cumartesi günleri ise BursaRay’ın 24 saat hizmet vereceğini söylemişti.

Geçtiğimiz hafta uygulamaya başlanan hizmetler, Bursalılardan tam not aldı. Buna göre şehir içi otobüsler, Cumartesi hariç her gün Emek, Kestel ve Üniversite istasyonlarından gece 00.15’ten itibaren 30 dakika aralıklarla saat 02.00’a kadar hizmet veriyor. BursaRay ise Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan her gece, 30 dakika aralıklarla sabaha kadar kesintisiz ulaşım sağlıyor.

Kent halkına konforlu ve güvenli seyahat etme imkanı sunan yeni düzenleme, gece vardiyalarında çalışan ve şehir dışından gelen vatandaşlara da büyük kolaylık sağlıyor.

Özellikle yaz aylarında gece seferlerin büyük avantaj sağladığını dile getiren Bursalılar, uygulamayı hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve BURULAŞ’a teşekkür etti.