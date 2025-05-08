Bursa Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Güvenli Kent Bursa için; Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı’nda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, herkesin bir yerden bir yere rahatlıkla ulaşabildiği bir kent inşa edildiğinde Bursa’nın tam anlamıyla güvenli bir hale geleceğini söyledi.BURSA (İGFA) - Kamusal alanlardaki iş sağlığı ve iş güvenliği ile belediyeler arasındaki iş birliğini ve kamusal verimliliği artırmak amacıyla Bursa Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ‘Güvenli Kent Bursa için; Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı’ düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki programa, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, kamu kurumu, meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İki gün sürecek olan çalıştayda, 'Kamusal alanlarda risk yönetimi ve güvenlik standartları, İSG eğitim ve farkındalık programları, kamusal alanlarda iş kazaları ve hukuki süreçler, altyapı çalışmaları ve güvenlik yönetimi, yüklenici/hizmet veren kuruluşlarda çalışan güvenliği ve İSG yönetimi, İSG teknolojileri ve dijital çözümler, psikososyal riskler, meslek hastalıkları ve çalışan sağlığı, yangın acil durum yönetimi ve yangın planlaması ile çevresel riskler ve sürdürülebilir İSG politikaları konuları tartışılacak.

“ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ OLUŞTURMALIYIZ”

Programda konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çalıştayı önümüzdeki süreçte Marmara ve Türkiye geneline yaymayı planladıklarını söyledi. ‘Güvenli kent Bursa’ hedefiyle çıkılan yolda, çalıştayın iş sağlığı ve güvenliği gibi hayati bir konuda ortak aklı buluşturduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, geleceğin Bursa’sını birlikte kurma niyetinin de somut bir ifadesi olduğunu dile getirdi.

Çalıştayın çıktılarının uygulanabilmesinin ve takip edilmesinin önemli olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Birçok konuda hizmet üretirken, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini de tam anlamıyla oluşturmalıyız. ‘Güvenli yönetmeyi taahhüt ediyoruz’ diyerek attığımız imzaları da çalışanlarımız adına atıyoruz. Bu tür çalıştayların kentimize ve kentimizin insanına fayda sağlayacağına inanıyoruz. Herkesin bir yerden bir yere rahatlıkla ulaşabildiği bir kenti inşa ettiğimizde Bursa, tam anlamıyla güvenli bir hale gelecektir. Çalışanlarımız da İSG standartlarını uygulayarak yaşamlarını daha güzel devam ettirecektir. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın güvenli kent vizyonuna katkı sunmayı, akademik odalar ve kamusal kurumların ortak aklıyla fırsatlar oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. İş sağlığı ve güvenliğinin kamusal alan bağlamında da ele alınması gerektiğini belirten Yılmaz, çalıştaya katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, Öğretim Görevlisi Dr. Hüsre Gizem Akalp ve Öğretim Görevlisi Hüdayi Taşçı tarafından katılımcılara program hakkında bilgi verildi.

Ardından belediye başkanları tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenli Yönetim Taahhüdü’ imzalandı. İlk gün masa oturumlarıyla devam edecek olan çalıştayın ikinci gününde ise ortaya çıkan değerlendirmelerin ve sonuçların sunumu yapılacak.