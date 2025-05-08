Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tarafından Anneler Günü dolayısıyla “Kadın emeğine destek, ihtiyaç sahibi annelere nefes” sloganıyla düzenlenen 4. Geleneksel KOMEK Pazarı'nı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen 4. Geleneksel KOMEK Pazarı'nı ziyaret etti.

Meram Melikşah Kapalı Pazar Alanı’nı ziyaret eden vatandaşlar ve satış yapan kursiyerlerle sohbet eden Başkan Altay, pazardaki kadınların Anneler Günü’nü tebrik ederek, çiçek hediye etti.

Başkan Altay, pazarda KOMEK kursiyerleri tarafından üretilen el işi, takı, giyim, dekoratif ürünler gibi çeşitli el emeği ürünlerin yer aldığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. “Anneler Günü” vesilesiyle cıvıl cıvıl bir etkinliğe katıldıklarını belirten Başkan Altay, “KOMEK artık bir aile oldu. Birçok konuda eğitim veriyoruz ama en önemlisi de hanımlarımızın üretmesine, ev ekonomisine katkı sunmasına büyük bir destek sağlıyoruz. Tüm Konyalıları bu güzellikleri görmeleri ve evlerinin ihtiyaçlarını gidermeleri için Melikşah’taki KOMEK Pazarı’mıza davet ediyorum. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KURSİYERLERDEN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR

Ürünleriyle pazarda yer alan kursiyerler de dayanışma ve kadın gücünün bir arada yer almasının mutluluk verici olduğunu belirterek, kendilerine böyle bir imkanı sunduğu için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Kursiyer kadınlar, hazırladıkları el emeği ürünlerle pazarda yer alıyor. El işi, takı, giyim, dekoratif ürünler gibi pek çok kategorideki ürünlerle hem uygun fiyatlı hem de anlamlı alışveriş olanağı sunuluyor.

PAZARDA ELDE GELİR KADINLARA VE ANNELERE DESTEK OLACAK

Satışlardan elde edilen gelir, hem KOMEK kursiyeri kadınlara katkı sağlayacak hem de ihtiyaç sahibi annelere yardım olarak ulaştırılacak. Bu yönüyle pazar, sadece bir alışveriş alanı değil, aynı zamanda bir dayanışma ve sosyal sorumluluk platformu olarak öne çıkıyor.