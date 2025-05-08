Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı’nda, “İstanbul’un dönüşümü sadece iktidarın ya da belediyelerin yükü olmamalı” diyerek, deprem korkusunun olmadığı bir şehir için bütüncül projeler hayata geçirileceğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un deprem dönüşümü için düzenlenen değerlendirme toplantısında belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valiliği’nde düzenlenen Vali Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanlarının katıldığı “Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı”na başkanlık etti.

Bakan Kurum, “İstanbul’un dönüşümü meselesi sadece iktidarın ya da sadece belediyelerin tek başına omuzlayabileceği bir yük değildir, olmamalıdır” dedi.

Şehrin baştan sona güvenli hale getirilmesi için çözüm ortaklığı vurgusu yapan Bakan, “Deprem korkusunun olmadığı bir İstanbul’a ulaşmak için projelerimizi bütüncül bir planlamayla hayata geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

“ACİL DÖNÜŞMESİ GEREKEN 600 BİN KONUT VAR”

Bakan Kurum konuşmasında Türkiye’nin ve İstanbul’un deprem riskine rakamlarla dikkat çekerek, Türkiye'nin yüzlerce yıldır yerin altında sessizce bekleyen deprem gerçeğiyle birlikte yaşadığını belirtti. "Çünkü bu vatanın coğrafi büyüklüğünün yüzde 66’sı deprem riski altındadır" diyen Bakan Kurum, "Nüfusumuzun yüzde 71’i bu riskli bölgelerde hayat sürmektedir. Bu riskli bölgelerin en başında da İstanbul’umuz gelmektedir. Şu anda, yani 2025 yılı itibarıyla İstanbul’umuzda 8 milyon 70 bin ev ve işyerimiz bulunuyor. Bunun 3 milyon 393 bini 2000 yılı ve öncesi. 2000 yılındaki bina stokuna baktığımızda İstanbul’un tamamı riskliyken; yaptığımız düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla; bugün İstanbul’un yüzde 60’ı güvenli hale gelmiş durumda. Ancak halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var" diye konuştu.

Bakan Kurum, tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışarak kentin deprem riskine karşı korunacağını ifade etti.

“TÜM KESİMLERİN EL UZATMASI GEREKİR”

İstanbul’un dönüşümü için tüm kesimlerin katkı vermesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Kurum, "Böylesine hayati bir meselede, vatandaşımızın hassasiyetini, kaygılarını dezenformasyon ve bilgi kirliliğiyle istismar etmeye çalışmak, bu ülkeye, bu şehrin insanlarına yapılabilecek en büyük kötülüktür. Herkesin bu sorumluluk ve ciddiyetle hareket etmesi gerekmektedir. Ayrıca; İstanbul’un dönüşümü meselesi sadece iktidarın, ya da sadece belediyelerin tek başına omuzlayabileceği bir yük değildir, olmamalıdır. Burada bu meseleye tüm siyasi partilerimiz belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz medyamız, üniversitelerimiz yani İstanbul'da yaşayan 16 milyon İstanbullunun el uzatması gerekmektedir. Hep birlikte o afetlerde birlikteliğimizi nasıl yansıtabiliyorsak İstanbul'un dönüşümünde de bu tavrı, bu duruşu sergilemek hepimizin şu koltuklarda oturan tüm arkadaşlarımızla birlikte tüm İstanbul'un görevidir, vazifesidir" diye konuştu.