Bursa Yıldırım Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ile birlikte, vefatının 50. Yılında akademisyen yazar ve fikir adamı Nurettin Topçu’yu anıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi yazar ve fikir adamı Nurettin Topçu’yu yad ediyor. Mete Cengiz Kültür Merkezi ile Yıldırım Medresesi’nde düzenlenecek ve 2 gün sürecek Yıldırım’ın Huzurunda Bir Mütefekkir: Nurettin Topçu Sempozyumu’na alanında uzman 25 akademisyen ve yazar katılacak. Sempozyum sonrasında katılımcılar Bursa’nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek.

Kaynak: İGF