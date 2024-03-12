Bursa'da kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak adına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Ticaret Müdürlüğü işbirliğinde ortak denetimler sürüyor.BURSA (İGFA) - ​Ramazan ayı dolayısıyla tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla özellikle fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerinde denetimler artırıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri "Ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde, gıdaların etiket bilgileri kontrol edilip, gerekli hallerde ürünlerden analiz edilmek üzere numune alırken, kontrol edilen işletmenin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturması ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda üretimin tamamı veya tehlike oluşturan bölümünün faaliyetleri durduruluyor ve idari yaptırım uygulanmaya başladı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile fırsatçılığı önlemek adına satış noktalarında başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere etiket kontrolü yapılıyor ve fiyat uygunsuzluğu olup olmadığı kontrol etti.

Bu arada toplu tüketim yerlerinde de fiyat listesi ile menü kontrolü yapan ekipler, mevzuat gereği QR kodunun tek başına yeterli olmadığı fiyat listesinin müşteri tarafından okunabilir şekilde bulundurulmasının şart olduğu da yapılan denetimlerde işletme sahiplerine hatırlatırken, piyasada oluşan arz talep dengesini bozucu eylemleri, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk ile ilgili olumsuzlukları önlemek için de izlenebilirlik denetimlerini de gerçekleştirdi.

Piyasa ve gıda denetimlerinin il genelinde aralıksız uygulanmaya devam edeceği kaydedildi.