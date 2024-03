Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı Belediye Başkan adayı Özgür Arıcı, dur durak bilmez iken, eşi Tülay Arıcı’da CHP kadın kollarıyla birlikte seçim çalışmalarını sürdürüyor. İlçe mahallelerini karış karış dolaşan Arıcı’nın en büyük destekçisi eşi Tülay Arıcı oldu.

Aydın’da sigortacılık işiyle uğraşan 3 çocuk annesi Tülay Arıcı, gittiği her yerde sevgi ve ilgiyle karşılanıyor. Sempatik tavırları ve güler yüzlülüğü ile kadınların gönlünde taht kuran Tülay Arıcı, “Ben insanlarla güler yüzlü konuşmayı ve her şeyin başının sevgi olduğu için, inanın sevgi kazanacak” dedi.

Samimi davranışları, cana yakınlığı gittiği her yerde genci yaşlısı her kese kendini sevdirmeyi başarırken, kadınların ilgi odağı oldu. Gittiği köylerde traktör kullanan, odun ateşi yakan ve yardımseverliği ile hünerlerini sergiliyor.

Eşi Özgür Arıcı’nın her zaman yanında ve destekçisi olan Tülay Arıcı: “ Eşim Özgür Arıcı Koçarlı Belediye Başkan adayı olduğu günden bugüne, hiç durmadan gece gündüz demeden, CHP Kadın kollarında görev yapan arkadaşlarımla birlikte çalışmalara başladık. İşim gereği hep güler yüzlüyümdür. İş dışında da gittiğim her yerde güler yüzlü olmayı seviyorum. En önemlisi insanları seviyorum. 3 çocuğum var onları da sevgiyle büyütüyorum. O yüzden bu seçimi sevgi kazanacak, güler yüzlü, samimi, sıcakkanlı, olanlar kazanacak. 1 Nisan da Koçarlı halkının üzerine tertemiz şeffaf sevgi dolu güzellik doğacak. Koçarlı hak ettiği hizmeti alacak. Eşim Özgür Arıcı kazanarak Koçarlı halkının huzuru ve en önemlisi sevgi ile yöneteceğine inancım tam. Ben bizi gittiğimiz her yerde sevgi ve saygıyla kucaklayan herkese çok ama çok teşekkür eder desteklerini beklediğimi bir kez daha belirtmek isterim. Bir oy Özlem Çerçioğlu'na bir oy Özgür Arıcı'ya" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı