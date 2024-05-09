Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında gösterilen Amerikan İş Ödülleri’nde 3 Stevie ödülü almanın gururunu yaşıyor. Firma, ‘Tüketici Ürünleri’ ile ‘Giyim, Güzellik ve Moda’ kategorilerinde yılın şirketi olarak altın ödül almaya hak kazanırken, ‘Yılın İnovasyonu’ kategorisinde de gümüş ödüle layık görüldü.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Amerikan İş Ödülleri’nden (Stevie Awards – American Business Awards) ödül alma başarısı gösterdi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, yenilikçi çalışmalarının karşılığında bir kez daha Amerikan İş Ödülleri’nde toplam 3 ödüle layık görüldüklerini söyledi. Bursalı, dünyanın en prestijli iş ödüllerinden biri olan Amerikan İş Ödülleri’nde büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, “Aldığımız ödüllerle sektördeki başarımızı bir kez daha kanıtlamış olduk. Bu ödül aynı zamanda Türk iş dünyasının uluslararası arenada ne kadar güçlü olduğunun da bir kanıtı. Bu nedenle oldukça gururluyuz” dedi.

ADIMIZI ULUSLARARASI ARENADA DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Dünyanın en saygın iş ödülleri arasında gösterilen organizasyonda 3 ödüle hak kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Bursalı, “Organizasyonda ‘Tüketici Ürünleri’ ile ‘Giyim, Güzellik ve Moda’ kategorilerinde yılın şirketi olarak altın ödülü almaya hak kazanırken, ‘Yılın İnovasyonu’ kategorisinde de gümüş ödülün sahibi olduk. Ar-Ge, tasarım ve organizasyonel gelişim odaklı çalışmalarımızın karşılığını almak oldukça güzel. Hayata geçirdiğimiz projelerimizle sektörümüzde fark yaratmaya ve adımızı uluslararası arenada duyurmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

Bursalı, yenilikçi yapıları sayesinde küresel düzeyde de birbirinden güzel çalışmalara imza atmayı sürdüreceklerini belirterek, şöyle devam etti: “Bu başarımız çalışma arkadaşlarımızın emekleri ve azimli çalışmaları sonucu elde edildi. Bir kez daha böylesine değerli bir ödül almamıza katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte çok daha büyük başarılar imza atacağımıza inanıyorum.”