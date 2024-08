Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ tarafından yenilenerek modern bir görünüme kavuşan Mudanya Plajı Tesislerine halk yoğun ilgi gösteriyor. Yabancı uyruklu vatandaşların kabul edilmediği tesiste hafta sonu yer bulmanın zorlaştığı belirtilirken, hafta sonları kapasitesinin tamamının dolduğu öğrenildi. İşte Mudanya Halk Plajı hakkında merak edilen her şey…BURSA (İGFA) - Bünyesinde 200 kişilik Burfaş B Kafe de bulunan Mudanya Halk Plajı, konforlu alanlarıyla hem ilçeye hem de kente önemli bir değer katmaya devam ediyor. Tesis, ekonomik fiyatları, hijyeni ve güvenliği ile özellikle gençler ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor.

BURFAŞ MUDANYA PLAJI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Mudanya Halk Plajı’nda denizin keyfini çıkarmak isteyenler için şezlong ve şemsiye kiralama imkanı sunuluyor. Rezervasyonlu girişin sağlanmadığı tesis dört bölümden oluşuyor: Şezlonglar, vip bölüm, loca ve B kafe. Bir şezlong kiralama ücreti hafta içi 150 lirayken, hafta sonu ise 200 TL. İki kişilik perdeli vip bölümü hafta içi iki kişi için toplam 600 lira, hafta sonu ise 900 TL. VİP bölümü, çocuklu bir aile 3 kişi şeklinde de kiralayabiliyor. 6-12 yaş arası çocuklar için giriş ücreti 75 lirayken 0-6 çocuklar ise plajdan ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.

TESİS OLANAKLARI NELER?

Tesis, içerisinde şezlong, şemsiye hizmeti dışında duş, wc, kafe, voleybol sahası ve emzirme alanı da barındırıyor. Boğulma tehlikesini önlemek için denizde plaj güvenlik şamandırası bulunurken, cankurtaran hizmeti de sunuluyor. Vatandaşların şamandırayı geçmesi halinde, cankurtaran uyarıda bulunuyor.

EN HİJYENİK TESİS: MUDANYA HALK PLAJI

1 ayda 15 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan Mudanya Halk Plajı tesisleri, hem deniz hem de tesis temizliği ile vatandaşlardan tam not alıyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım A.Ş ekipleri her akşam 18.30’da genel temizlik hizmeti sunuyor. Her sabah 06.00’da ise yosun temizliği yapılıyor. Tesis lavaboları ise sık sık temizleniyor.

TESİS, HAFTA SONU SAAT 09.00 OLMADAN DOLUYOR

Güvenliğin öncelik olduğu bu plaja rezervasyonlu giriş imkanı sunulmuyor. Sabah saat 08.00’da kapılarını açan tesis, özellikle hafta sonu saat 09.00 olmadan tamamen doluyor. Mudanya Halk Plajı, Bursalı vatandaşların yanı sıra, Eskişehir ve İstanbul gibi farklı şehirlerden de ilgi görüyor. Tesis sorumlusu, vatandaşların yer bulma konusunda mağdur olmamaları için mümkün olduğunca erken saatlerde gelmelerini öneriyor.

B KAFE VE MUDANYA PLAJI HANGİ SAATLERDE AÇIK?

Mudanya Plajı Tesisi saat 08.00’da vatandaşları ağırlamaya başlıyor. Akşam saat 20.00’da ise plaj hizmeti son buluyor. Plaj hizmeti bitse de plajın içerisindeki B kafe saat 22.30’a kadar hizmet vermeye devam ediyor. B kafe, saat 18.00’a kadar plajdan faydalanan müşterilere hizmet verebiliyor fakat saat 18.00 sonrası giriş ücreti almadan dışarıdan müşteri kabul edebiliyor.

MUDANYA PLAJI İÇERİSİNDEKİ B KAFE HANGİ ÜRÜNLERİ NASIL FİYATLARLA SUNUYOR?

Mudanya Halk Plajı içerisinde bulunan B Kafe, deniz molası veren vatandaşlara farklı yemek çeşitlerini oldukça ekonomik fiyata sunuyor. Serinlemek isteyenler ise soğuk kahve çeşitlerini tercih ediyor. İşte B kafe de en çok tercih edilen ürünlerin fiyatları…

Limonata: 60 LiraIce Latte: 60 LiraÇay: 10 LiraSu: 5 LiraSoda: 30 LiraTürk kahvesi: 50 LiraPeynirli pizza: 130 LiraHamburger köfte+patates: 120 LiraPatates kızartması: 60 Lira VATANDAŞLAR MUDANYA HALK PLAJINDAN MEMNUN

Mudanya plajında güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, Herkes Duysun ekibiyle görüşlerini paylaştı. Plajın oldukça ekonomik ve güvenli olduğunu belirten Demir ailesi şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ailecek buradayız. Oğlum yeni yüzme öğreniyor, biz hep yanındayız fakat cankurtaran hizmeti olması içimizi rahatlatıyor. Denize girdik, duşumuzu aldık, şimdi güneşleniyoruz. Az sonra yiyecek bir şeyler alacağız. Çok keyifli bir plaj, çıkmadan önce vakit kalırsa voleybol oynamak istiyoruz. Bu plajın denizi, Marmara standartlarına göre oldukça temiz. Sadece biraz daha yeşillik alan olsun isterdik, oldukça beton olmuş hiç ağaç yok. Tarım A.Ş’ye, Burfaş’a teşekkür ediyoruz.”