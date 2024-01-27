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Firmaların teknolojik dönüşümle rekabet gücünü artırmak amacıyla hayata geçirilen BUTEXCOMP - Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi’nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) çatısı altında hayata geçirilen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi, sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin prototipleme, tasarım ve modelleme yeteneklerini artıracak. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki mali işbirliği çerçevesinde yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, 200 milyon TL yatırımla kurulan merkez, teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörleri için tam entegre bir küme ve etkin bir tedarik zinciri oluşturmayı da hedefliyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BUTEXCOMP’un açılış töreninde yaptığı konuşmada, küresel ekonominin büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu söyledi. “Yeni nesil ham maddelerin, yenilikçi üretim çözümlerinin, karbon nötr olma hedefleri ve döngüselliğin merkezde olduğu bir dünyada var olabilmek artık bilindik paradigmaları bir kenara bırakmayı gerektiriyor.” ifadelerini kullanan İbrahim Burkay, Türkiye sanayisinin fiyatla değil katma değerle rekabet etmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Burkay, BTSO olarak bu bakış açısıyla geleceği kurguladıklarını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle, her koşulda kazanan bir Bursa hedefi için güçlü bir vizyon belirledik. Son 10 yıllık dönemde, TEKNOSAB, GUHEM, Bursa Model Fabrika, BUTEKOM, MESYEB ve Bursa Busıness School gibi makro düzeyde 60’tan fazla projeyle Bursa, güçlü bir altyapıya kavuştu. Bursa, bugün yüksek teknolojili ve katma değerli üretim hedefleri doğrultusunda dönüşümünü başarıyla gerçekleştiren, bununla birlikte dünya pazarlarıyla entegrasyonunu en üst düzeyde sağlayan şehirlerden biri haline geldi. Kilogram başı ihracatımız 4,5 dolara yükseldi. İhracatımız 17 milyar doları aştı. Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin de en önemli yapı taşları arasında yer alan projelerimize destekleri için Sayın Bakanımıza iş dünyamız adına teşekkür ediyorum.”

İbrahim Burkay, bilgiyi katma değer oluşturacak bir akılla üretimde kullanmanın yeni ekonomide rekabetçiliğin temel şartı olduğunu söyledi. Gelişmiş ekonomilerin bu çerçevede arayüz görevi gören enstitüler kurarak, akademik bilginin ticari değere dönüşmesinde hızlandırıcı ve entegrasyon sağlayıcı modeller geliştirdiğini belirten Başkan Burkay, “Kore Tekstil Geliştirme Enstitüsü (KTDI) ve Almanya’daki Fraunhofer bu anlamda dünyadaki en başarılı örnekler arasında yer alıyor. Dünyadaki geçerli olan bu iş modelini oluşturmak adına biz de 2008 yılında Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği bünyesinde BUTEKOM’u araştırma birimi olarak kurduk. BTSO’da göreve geldiğimiz 2013 yılından itibaren ise bu merkezi Bakanlığımızın da destekleriyle mükemmeliyet merkezlerini de içinde barındıran güçlü bir yapıya dönüştürdük.” dedi.

“BUTEKOM Eşsiz Bir Yenilik Ekosistemi Oluşturdu”

Tekstil sektörünün dönüşümü hedefiyle hayata geçirilen merkezin gün geçtikçe farklı sektörlere doğru gelişim kaydettiğini ifade eden Başkan Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “BUTEKOM, binlerce firmamızın, yüzlerce akademisyenimizin, doktora öğrencilerimizin, Ar-Ge merkezlerimizin, aynı çatı altında birlikte çalıştığı eşsiz bir ekosisteme dönüştü. Burada temel araştırmadan başlayarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, yine Bakanlığımızın desteklediği projelerle prototipleme yapabilir yetkinliğe kadar gelişti. Bugüne kadar bu yapı içerisinde özel sektörümüzle çok sayıda ortak proje yürüttük. Yüzlerce firmaya proje fikri geliştirilmesi, yazılması ve yürütülmesi aşamalarında destek sağladık. Bakanlığımızın destekleriyle iki büyük güdümlü proje ve bir IPA projesi gerçekleştirdik. Bu projelerle hem sektörlerimize hem de BUTEKOM’un altyapısına güncel teknolojiyi yakalama açısından ciddi katkılar sağladık.”

“Yeşil ve Dijital Dönüşüm ile İnovasyon Merkezi Kurmayı Hedefliyoruz”

BUTEXCOMP projesiyle yüzlerce firmanın tanı analizi, dönüşüm parametrelerinin belirlenmesi, tasarım, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden faydalandığını belirten İbrahim Burkay, proje kapsamında oluşturulan teknik tekstil ve kompozit sektörlerinde oluşturan kümelerin de tüzel kişilik kazanma aşamasına kadar geldiğine vurgu yaptı. BUTEXCOMP Yeşil Ürün Programı’nın da projeyi izleyen tüm paydaşlar tarafından büyük takdir gördüğünü söyleyen Burkay, programın yaygınlaştırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği ile daha büyük kapsamlı projeleri de gerçekleştirmek istediklerini kaydetti. Burkay, “Sektörlerin regülasyonlarla uyumuna destek verecek bir Yeşil ve Dijital Dönüşüm ile İnovasyon Merkezinin kurulması konusunda da Bakanlığımızın desteklerini bekliyoruz.” dedi.

“Bilim ve Teknoloji Küresel Rekabetin Anahtarı Konumunda”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ülkeleri küresel rekabette öne çıkaran unsurların başında bilim ve teknolojinin geldiğine vurgu yaptı. Teknoloji üretmek için iyi işleyen bir Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi kurulması gerektiğini kaydeden Bakan Kacır, “Son 22 yılda teknoloji ve bilime yapılan yatırımlarla güçlü bir ekosistem inşa ettik. 1.600’den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi, 208 üniversite ile 272 binden fazla Ar-Ge personelimizle, kurduğumuz 101 Teknopark’ta 10 binden fazla teknoloji girişimimizle ülkemizin teknoloji ve yenilikçilik alanında küresel düzeyde rekabet edebilir bir konuma gelmesini sağladık. 2002’de sadece 1,2 milyar dolar olan Ar-Ge harcamalarımızı 10 kat artırdık. Yatırım teşvik sistemimizde katma değeri ve yüksek teknoloji üretimini önceledik. Son 5 yılda düzenlediğimiz teşvik belgelerinin yüzde 44’ünü orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar oluşturuyor. Sadece 4 yıl içinde Turcorn sayımızın 7’yi bulması tesadüf değil. İnsanımızın fırsat sunulduğunda, önündeki engeller kaldırıldığında, kaynak ayrıldığında neler yapabileceğini biliyoruz.” dedi.

“Merkezde Kümelenme Ruhu ve Birlikte İş Yapma Kültürü Gelişecek”

Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi’nin yüksek teknoloji yatırımlarında Bursa’nın öncü şehir rolünü daha da güçlendireceğini dile getiren Bakan Kacır, “Bir fikri olan, bir fikri ürüne dönüştürmek için gayret gösteren, ürününü ticarileştirmeye çalışan KOBİ'ler için kurulan merkezde hem kümelenme ruhu, hem de birlikte iş yapma kültürü gelişecek.” dedi. Bakan Kacır, merkezin kapılarının kendi üretim yerlerinde fikirlerini test etmek isteyen, prototiplerini üretmeye talip olan ve ürettiği prototipi ticarileştirmeyi hedefleyen herkese açık olacağını belirterek, “Rekabetçi sektörler programıyla hayata geçirdiğimiz 200 milyon lira bütçeli bu proje, makine ekipman altyapısı ve teknik yardımı olmak üzere iki bileşenden oluşuyor. Proje kapsamında son teknoloji makineler ve cihazları sanayicimizin, KOBİ'lerimizin ve girişimcilerimizin test ve prototip geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak için hazır bulunuyor. Bugün itibarıyla bu modern ve güçlü altyapıda 50’den fazla KOBİ'ye test ve analiz hizmetleri sunulmaya başlandı. Yeşil ürün geliştirme programı kapsamında 6 firmaya destek veriliyor. Tedarik zinciri eşleştirme bu merkezde oluşturulurken, rol model danışmanlık ve mentorluk hizmeti sunuluyor. Proje sonuna kadar devam edecek modelleme ve prototip üretim hizmetiyle 50’den fazla KOBİ'ye inovatif proje fikirlerinin hayata geçirilmesi konusunda merkezde destek olacağız. Kompozit malzeme ve teknik tekstile dayalı yüksek katma değerli ürünlerin üretimine bu merkez sayesinde hız kazandıracağız. Projeye öncülük eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza, destekleri için AB’ye teşekkür ediyorum. Gelecekte de Bursa’da nice güzel projelere imza atmayı temenni ediyorum.”

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa’nın Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hedeflerine en güçlü katkıyı sağlayan kentlerin başında geldiğini vurguladı. Stratejik konumu, üniversiteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, Ar-Ge merkezleri, OSB’ler, STK’lar, yerel yönetimler ve tüm kurumlarıyla Bursa’nın Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde lokomotif bölge konumunda olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından hayata geçirilen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi yeni teknolojilere yönelik araştırma altyapısı ile firmalarımıza rehberlik eden önemli bir merkez niteliği taşıyor. Merkezde yürütülen çalışmalarla milli teknoloji geliştirme ve güçlü sanayi hamlesi sürecinde Bursa’mızın daha da aktif bir rol oynayacağına inanıyorum.” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ufku ve vizyonu ile Türkiye’nin bilim ve teknolojide çok önemli başarılar elde ettiğine dikkati çekti. Yerli ve milli otomobil Togg’a ev sahipliği yapmanın Bursa için büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Aktaş, Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi projesinin öncülüğünü yapan BTSO’ya ve projede emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Sanayici ve iş insanlarının da katıldığı törende Bakan Kacır, açılış konuşmalarının ardından Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi’ni inceledi.