Denizli Büyükşehir Belediyesinin “2024 yılı Faaliyet Raporu” onaylandı. Başkan Çavuşoğlu, emeklilerden esnafa, öğrencilerden çiftçilere, kadınlardan gençlere kadar geniş bir yelpazede herkesin hayatına dokunan ve borçlanmadan hayata geçirilen onlarca projeyi anlattı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı Olağan Toplantısı'nın ilk birleşimi yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında yapılan toplantının 35. gündem maddesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Başkan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bu yana şehrin her kesimine dokunan projelerle Denizli’yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

“Bu şehrin kaynakları, bu şehrin insanlarına…”

Başkan Çavuşoğlu, 2024 yılında emeklilerden esnafa, öğrencilerden çiftçilere, kadınlardan gençlere uzanan ve hayata geçirdikleri çalışmaları tek tek anlatarak, “Bu şehrin kaynaklarını, bu şehrin insanlarına tahsis ederek ilk yılımızda onlarca projeyi borçlanmadan gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ’de çalışan arkadaşlarıma, bu kararları alma noktasında güvenlerini her zaman hissettiğimiz ve her zaman yanımızda duran siz meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün bu şehirde yaratılan güzelliklerin tamamı sizlerin eseri, sizlerin imzasıyla olmaktadır” diye konuştu.

Başkan Çavuşoğlu: Hep beraber daha güzel işlere imza atacağız

Sosyal belediyecilik anlayışı ile kente insan odaklı hizmeti daha da ilerleteceklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Umut ediyoruz ki, önümüzdeki yılarda da bu güzel hizmetleri her geçen gün artırır, hep beraber daha güzel işlere imza atacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Çavuşoğlu, faaliyet raporu sunumunun ardından meclis üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı. Konuşmaların ardından yapılan oylamada Denizli Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

Encümen ve komisyon üyeleri de seçildi

Öte yandan Mecliste ilgili gündem maddelerini görüşecek komisyonlar ile encümen üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Seçimlerin ardından ilgili maddeler görüşülmek üzere seçilen komisyonlara havale edildi.

