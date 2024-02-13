Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik ilçesi Üzümlü Mahallesi ile Moralı Mahallesi bağlantı yolunda kazı çalışmalarına devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Hizmet odaklı sosyal belediyecilik anlayışımız ile yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza kentimiz genelinde eş zamanlı olarak devam ediyoruz’’ dedi.

Kentin birçok noktasına yaptığı altın dokunuşlarla daha güvenli ve konforlu yollar oluşturan Büyükşehir, vatandaşlardan tam not almaya devam ediyor. Ekipler, Germencik ilçesi Üzümlü Mahallesi ile Moralı Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda sürdürdükleri kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt kaplama çalışmalarına başlayacak. Ardından logo ve yol çizgi çalışmaları da tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Vatandaşlar; daha modern, güvenli ve konforlu yollara sahip olduklarını dile getirerek Çerçioğlu’na teşekkür etti.