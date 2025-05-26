Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Yolda karşısına çıkan bir köpeği ezmemek için manevra yapan bir traktör sürücüsü, aracıyla birlikte su kanalına uçtu. Zor durumda kalan vatandaşın imdadına yine Pazaryeri Belediyesi ekipleri yetişti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Olay, ilçeye bağlı Gümüşdere köyünde yaşandı. Duyarlı bir vatandaş, traktörüyle seyir halindeyken aniden yola fırlayan bir köpeği ezmemek için direksiyonu kırdı. Traktörün römorku su kanalına devrildi. Neyse ki sürücü yara almadan kurtuldu, ancak traktör römorku kanalın içinde kaldı.

“Belediye Sadece Yol Değil, Gönül de Yapıyor”

Olay yerine hızla ulaşan Pazaryeri Belediyesi ekipleri, kısa sürede müdahale ederek vatandaşın yardımına koştu. Belediye bünyesindeki iş makineleriyle yaklaşık yarım saat süren bir operasyon sonucu, römork kanaldan çıkarıldı.

Başkanın Mesajı: ‘İnsanlık, En Büyük Hizmettir’

Vatandaşın mağduriyetini anında gideren ekipler, sadece görevlerini yapmakla kalmadı, aynı zamanda bir kez daha “Pazaryeri’nde kimse yolda kalmaz” mesajını verdi. Belediye Başkanı Zekiye Tekin olayla ilgili yaptığı açıklamada, " Pazaryeri Belediyesi olarak iş makinelerimizle sadece toprak ya da taş kazmıyoruz. Bazen bir canlının yardım çağrısına, Bazen yolda kalmış bir hemşehrimizin sesine koşuyoruz. Gece-gündüz demeden, 7/24 teyakkuzdayız. Çünkü biz, hizmetin her halindeyiz!” dedi.