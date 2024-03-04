Türkiye'deki ünlülerin katıldığı düzenli olarak yapılan International Legend Fashion Magazine Awards (Yılın En Efsaneleri Ödülleri ) sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen Şenol İpek'in sunuculuğunu yaptığı International Legend Fashion Magazine Awards (Yılın En Efsaneleri Ödülleri ) gecesinde çalışma hayatında yaptığı başarılarıyla İş kadını Cansenem Kaplan'a " Yılın En İyi Çıkış yapan İş Kadını" ödülü verildi.

Muhteşem Ödül Gecesinde 90'ların unutulmaz sanatçısı Murat Başaran, Ünlü Oyuncular Cenk Torun, Yağmur Yüksel , Barış Baktaş , Nanuka Stambolishvili gibi ünlü isimler ödüllerini gecenin sunucusu Şenol İpek'in elinden aldı. Kırmızı Halı da tam bir şıklık yarışı vardı. Cansenem Kaplan gecede şık giyimi ile dikkatleri üzerinde topladı. Siyah elbisesi ve güzelliği ile gecede tüm bakışları üzerinde toplayan Cansenem Kaplan ödülünü sunucuların elinden alırken ayakta alkışlandı. Güzelliği ve şıklığı ile dikkat ceken Cansenem Kaplan'ın bu başarısı yabancı medyalar olmak üzere bir çok dikkatleri üzerine çekti. Bütün gece yabancı ve türk medyasının dikkatini çeken, Cansenem Kaplan ödülünü annesi başta olmak üzere tüm ailesi ve destekçilerine adadı.