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Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan çölyak hastalarına glutensiz gıda kolisi desteği veriyor.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik alanında yaptığı öncü çalışmalarla takdir toplayan Çayırova Belediyesi, ilçedeki her vatandaşa destek olma gayretini sürdürüyor.

Bu bağlamda çalışmalarına aralıksız devam eden Çayırova Belediyesi, ilçedeki çölyak hastalarına da destek oluyor. Besinlerde bulunan gluten isimli proteine karşı hassasiyeti bulunan vatandaşların, glüten içermeyen ürünlere ulaşımını kolaylaştıran Çayırova Belediyesi, ilçedeki çölyak hastalarına da düzenli olarak glutensiz gıda kolisi veriyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, belirlenen adreslere hazırlanan kolileri teslim ederek, çölyak hastası vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltiyor.

ÇÖLYAK HASTALARINDAN TEŞEKKÜR

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan glutensiz gıda kolilerinde, tamamı gluten içermeyen çubuk kraker, makarna, çikolata, un, tel şehriye, çikolatalı fındık kreması, Hindistan cevizli atıştırmalık, karışık un, kedi dili bisküvisi ve kek unu yer alıyor. Çayırova’da yaşayan çölyak hastaları bu uygulamadan oldukça memnun kalırken, kendilerine düzenli olarak destek veren Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.