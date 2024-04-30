Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı kitap kahveler, üniversite sınavına hazırlanan Çayırovalı gençleri ağırlıyor. Gençler, zengin kaynak imkanı, sessiz ve ferah ortamı dolayısıyla sınava hazırlanmak için kitap kahveleri tercih ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimi için belediyenin imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı iki farklı noktadaki kitap kahveler ve kütüphaneler, sınava hazırlanan gençlerin uğrak noktası oldu. Zengin kitap kaynağı, 2 bin 500 metrekarelik geniş ve ferah alanıyla öğrenciler için biçilmiş kaftan olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve eşsiz manzarasıyla sadece Çayırova için değil bölge için cazibe merkezi haline gelen Akse Kitap Kahve, üniversite sınavına kısa bir süre kala öğrencilerin sınava hazırlık noktasında tercih ettiği yerler oldu.

SINAVA RAHAT BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIYORLAR

Kitap kahvelerdeki kaynak kitap sayısı, internet imkanı, sessiz ve ferah ortamla birlikte, yaklaşık bir ay sonra gerçekleştirilecek üniversite sınavına daha rahat ve konsantre bir şekilde hazırlanan Çayırovalı gençler, kendilerine bu imkanı sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye de teşekkürlerini ilettiler. Gençler, kitap kahvelerden en güzel şekilde faydalanarak istedikleri bölümleri kazanmayı ve hayalini kurdukları meslekler için diledikleri üniversitelerde eğitim almayı amaçladıklarını dile getirdi.