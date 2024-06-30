CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir'de Geç Roma Dönemi'ne ait antik hamamın bulunduğu, 1. ve 3. derece sit bölgeleri ilan edilen alana bungalov yapılması planına karşı çıkarak, projeye onay verilmemesini talep etti.BALIKESİR (İGFA) - CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'nün koruması gereken alanlarda tam tersine projeler yapmasına tepki gösterdi.

Köybaşı, "Balıkesir'de Geç Roma Dönemi'ne ait antik hamamın bulunduğu ve 1. ve 3. derece sit bölgeleri ilan edilen alana bungalov yapılması planlanıyor. Ancak bu proje, kamu yararı taşımıyor ve tarihi değerlerimizi tehlikeye atıyor, Yapılmak istenen proje Çaltılı köyü başta olmak üzere Kiraz, Macarlar, Sıvat Pınar, Bozen, Taşpınar, Turnalar, Pelitçik, Güvem Küçüktarla gibi çevre köylerde yaşayanların huzursuz olduğunu biliyoruz. Bu proje köylerdeki hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyecek, ormana ve tarihi dokuya zarar verecektir.

Ayrıca Bölgede yaşayan yurttaşlarımız yangın riski nedeniyle hamam alanına sokulmazken, piknik, mangal yapmakarı yasaklanırken aynı bölgeye 365 gün 24 saat insanların yaşayacağı bir projeye onay vermek felaketlere yol açacaktır. Bu proje tamamen yandaşlar için hazırlanmış rant ve tarih doğa katliamı projesidir. Projede bir kamu yararı yoktur” diyerek projeye onay verilmemesini talep etti.

Köybaşı, Çaltılı köylülerinin haklı mücadelesini desteklediklerini belirterek, "Çaltılı köylüleri, Çaltılı Köyü Doğayı Koruma Platformu'nu kurarak bu projeye karşı duruyorlar. Biz de onların yanındayız. Bu projeye onay verilmemeli ve Balıkesir'in tarihi değerleri korunmalı," ifadelerini kullandı.

Köybaşı, Balıkesir'in tarihi ve kültürel mirasının korunması gerektiğini vurgulayarak, "Bungalov evler, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce 1. derece sit alanı ve 3. derece sit alanı olarak tescil edilen antik hamam civarında yapılmak isteniyor. Bu bölgede yapılacak herhangi bir inşaat, tarihi ve kültürel değerlerimizi yok edecektir. " dedi.

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KENDİ GÖREVİNİ YAPMIYOR"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koruması gereken yerleri korumadığını belirten Köybaşı, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, koruması gereken yerleri korumayarak kötü bir örnek oluyor. Ya Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılmalı ya da başındaki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevden alınmalı" diye konuştu. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir'in tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Balıkesir'in tarihi ve kültürel mirası, gelecek nesillere aktarılması gereken değerlerdir. Bu değerlerin korunması için elimizden geleni yapacağız" dedi.