Kentte yapım çalışmaları tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Başkan Ömer Günel’e seçim çalışmalarında başarılar diledi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu danışmanlarıyla birlikte bir dizi temasta bulunmak için geldiği Aydın’da, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Başkan Ömer Günel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu’na bugüne kadar kent genelinde gerçekleştirilen alt ve üstyapı yatırımları, yaşama geçirilen projeler ve seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kuşadası’na gösterdiği yakın ilgiden dolayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’na teşekkür eden Başkan Ömer Günel, “Öncelikle Sayın Genel Başkan Yardımcımızın Kuşadası’nı ziyaret etmesi bize büyük mutluluk verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Görevde olduğumuz 5 yılda tüm kurumlarla uyum ve iş birliği içerisinde çalışarak kentimize çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Bir sonraki görev sürecimizde de Kuşadası’nda hizmet çağı devam edecek” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise, “Kuşadası’nda hayata geçirilen projeleri çok beğendim. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası’nda 5 yıldır başarıyla çalışan bir belediye başkanımız var. Bu nedenle kendisini tebrik ediyor, yaptıkları hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Önümüzde çok önemli bir seçim süreci var. Belediye Başkanımız Ömer Günel’in bu süreçten yine başarıyla çıkacağına olan inancımız tam” diye konuştu.